Williams Minh Hoàng: Xuân Son chấn thương là một mất mát lớn

Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, Williams Minh Hoàng cùng đội tuyển Việt Nam có buổi tập vào tối 27/9 tại Bandung. Đề cập đến chấn thương của Nguyễn Xuân Son, Minh Hoàng thừa nhận sự vắng mặt của tiền đạo này ảnh hưởng đáng kể đến lực lượng đội tuyển: “Đây là một tổn thất lớn, một mất mát lớn đối với toàn đội. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục”.

Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, cầu thủ sinh năm 2007 cho biết việc chuyển từ cấp câu lạc bộ lên đội tuyển quốc gia không khiến anh gặp quá nhiều khó khăn về mặt chiến thuật. Sơ đồ được huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng có những nét tương đồng với cách chơi mà Minh Hoàng từng làm quen trước đó.

Williams Minh Hoàng bày tỏ niềm tin vào bản thân và các đồng đội. (Ảnh: VFF)

“Các đồng đội của tôi - Adou Minh và Khoa - đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên”.

“Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, Minh Hoàng nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận tiếp theo. Đánh giá về đối thủ, Williams Minh Hoàng cho rằng các đội góp mặt tại giải đều chất lượng, nhưng anh vẫn đặt niềm tin vào sự chuẩn bị của bản thân và đồng đội.

“Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.

Trong thời gian tập trung cùng đội tuyển, Minh Hoàng cũng nhận được sự hỗ trợ từ Nguyễn Đình Bắc và các anh em khác. Bầu không khí cởi mở trong đội giúp anh nhanh chóng hòa nhập dù đây là lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

“Rất tốt. Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng”, anh nói.

Buổi tập bị ảnh hưởng phần nào bởi mưa lớn kéo dài. (Ảnh: VFF)

Trước cuộc đối đầu với Thái Lan, cầu thủ sinh năm 2007 không quên cảm ơn người hâm mộ. Anh xem sự cổ vũ của khán giả là nguồn động lực quan trọng đối với các cầu thủ trên sân: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như ‘cầu thủ thứ 12’ trên sân vậy”.

Buổi tập tối 27/9 của đội tuyển diễn ra đúng khung giờ thi đấu trận gặp Thái Lan và bị ảnh hưởng phần nào bởi mưa lớn kéo dài.

HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trước Philippines chủ yếu thực hiện các bài vận động và hồi phục thể trạng. Nhóm còn lại tập với cường độ cao hơn, kết hợp các nội dung về thể lực và phối hợp chiến thuật.

Ngày 28/9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng để hoàn tất khâu chuẩn bị. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu Thái Lan ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung.