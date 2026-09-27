Nam sinh THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Thanh Tùng (trường THPT Thực hành Sư phạm - Cần Thơ), Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Đoàn Trung Dũng (trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi), Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng (trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, các thí sinh đã có màn so tài "bấm chuông" giành quyền trả lời. Sau phần thi cá nhân và chung, Trung Dũng và Tuấn Hưng tạm thời cùng dẫn đầu với 65 điểm, Thanh Tùng có 50 điểm và Anh Đức đạt 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Anh Đức và Tuấn Hưng đã nhanh chóng đưa ra đáp án ngay từ những gợi ý đầu tiên nhưng chưa chính xác. Ngay sau đó, Trung Dũng đã trả lời và giành thêm 60 điểm, vươn lên ngôi đầu bảng với 125 điểm. Tuấn Hưng có 65 điểm, Thanh Tùng có 50 điểm và Anh Đức đạt 45 điểm.

Từ khóa "Duy Tân" đã giúp Trung Dũng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi

Trong phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh đã có sự gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi. Trung Dũng tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 235 điểm, Anh Đức ở vị trí thứ hai với 135 điểm, Tuấn Hưng có 95 điểm và Thanh Tùng đạt 80 điểm.

Phần thi Về đích, Trung Dũng lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh ghi 40 điểm trong hai câu đầu tiên và vụt mất 20 điểm ở câu hỏi cuối vào tay Anh Đức. Trung Dũng hoàn thành phần thi với 255 điểm.

Trung Dũng có màn về đích khá trọn vẹn

Anh Đức lựa chọn gói câu 20-30-20 điểm. Cả Đức và Hưng đều không có câu trả lời đúng trong câu hỏi đầu tiên. Nam sinh chưa ghi thêm điểm trong câu hỏi tiếp theo. Lựa chọn ngôi sao hy vọng đã giúp cậu bạn có 40 điểm. Anh Đức có 195 điểm sau phần về đích.

Ngôi sao hy vọng đã giúp Anh Đức gia tăng số điểm

Tuấn Hưng lựa chọn ba câu 30 điểm. Nam sinh mất 30 điểm vào tay Anh Đức ở câu hỏi đầu tiên. Ngôi sao hy vọng chưa giúp Hưng cải thiện số điểm của mình trong câu thứ 2 và có 30 điểm ở câu hỏi cuối. Tuấn Hưng đạt 55 điểm sau vòng thi.

Tuấn Hưng có màn thể hiện chưa tự tin trong phần về đích

Thanh Tùng lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh có 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên nhưng lại đánh mất 20 điểm ngay sau đó cho Anh Đức. Tùng tiếp tục vụt mất 20 điểm cho Tuấn Hưng. Thanh Tùng về đích với 60 điểm.

Thanh Tùng cũng nỗ lực hết mình trong phần thi

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc cùng phong độ ổn định qua từng vòng thi,Trung Dũng (trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi) là chủ nhân vòng nguyệt quế tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 255 điểm.

Về nhì là Anh Đức (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) với số điểm 230, Tuấn Hưng (trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng) ở vị trí thứ ba với 75 điểm và Thanh Tùng (trường THPT Thực hành Sư phạm - Cần Thơ) có 60 điểm.