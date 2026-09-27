Đội bóng Hồng Ngự (Đồng Tháp) vô địch Festival U13 nữ

Ban Tổ chức trao Huy chương cho các cầu thủ nữ trẻ.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi với 20 trận đấu hào hứng, tràn đầy tinh thần cống hiến, Festival U13 nữ năm 2026 đã mang đến sân chơi bổ ích và ý nghĩa. Đây không chỉ là nơi các cầu thủ nữ trẻ được thể hiện niềm đam mê bóng đá, mà còn là cơ hội để các em thi đấu, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 Đội bóng đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, gồm: Hồng Ngự, Sen Hồng, Thái Huy, Thường Phước, Tân Hồng, Thới Lai, Dừa Lửa, SP Group. Trong suốt giải đấu, các Đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận cầu hấp dẫn.

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch Festival U13 nữ cho Đội Hồng Ngự.

Chung cuộc, Đội Hồng Ngự (Đồng Tháp) xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành vị trí hạng Nhất cùng chiếc Cúp vô địch; vị trí hạng Nhì thuộc về Đội Thới Lai (TP. Cần Thơ) và Đội Sen Hồng (Đồng Tháp) đoạt giải Ba.