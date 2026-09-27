Vận động viên 11 tuổi giành HCV tại ASIAD là ai?

Yuki Kurihara giành huy chương vàng nội dung Puyo Puyo Champions tại Asian Games. Ảnh: Japan Times.

Yuki Kurihara đã giành huy chương vàng nội dung Puyo Puyo Champions sau khi đánh bại Kang Dongshin của Hàn Quốc với tỷ số 10-2 trong trận chung kết ngày 26/9.

Vận động viên vàng trẻ nhất trong gần 70 năm

Chiến thắng giúp học sinh tiểu học người Nhật Bản trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất tại kỳ đại hội năm nay. Kurihara cũng là vận động viên trẻ nhất từng giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á kể từ khi sự kiện được tổ chức lần đầu tại New Delhi (Ấn Độ) vào năm 1951.

“Em rất hạnh phúc. Huy chương vàng rất đẹp, sáng bóng và nặng”, Kurihara chia sẻ sau trận đấu.

Ngoài tấm huy chương, cậu còn tỏ ra thích thú với linh vật được trao cho nhà vô địch. “Con thú nhồi bông này siêu dễ thương. Màu vàng của nó cũng rất tuyệt”, Kurihara nói.

Trên hành trình vào chung kết, đại diện Nhật Bản cho thấy ưu thế rõ rệt. Kurihara đánh bại Tanarak Wongkitikun của Thái Lan với tỷ số 10-1 tại bán kết. Đối thủ khi đó đã 28 tuổi, lớn hơn Kurihara 17 tuổi.

Yuki Kurihara là vận động viên trẻ nhất của đoàn Nhật Bản tại ASIAD năm nay. Ảnh: Japan Times.

Đến trận tranh HCV, chênh lệch tuổi tác tiếp tục không phải trở ngại. Kang Dongshin không thể theo kịp tốc độ và khả năng xử lý của đối thủ nhỏ tuổi.

Sau thất bại, tuyển thủ Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho Kurihara. “Rõ ràng đối thủ rất giỏi và vượt trội hơn tôi. Kỹ năng và độ chính xác của cậu ấy thật đáng kinh ngạc”, Kang nhận xét.

Puyo Puyo Champions là trò chơi giải đố đối kháng. Người chơi phải sắp xếp các khối màu và tạo chuỗi liên hoàn để gây sức ép lên đối thủ. Ở trình độ cao, tốc độ xử lý, khả năng tính toán chuỗi và độ chính xác đóng vai trò quan trọng.

eSports mới trở thành môn tranh huy chương chính thức tại ASIAD từ kỳ đại hội ở Hàng Châu (Trung Quốc) 3 năm trước. Sức hút của bộ môn này khi đó lớn đến mức vé xem thi đấu phải được phân phối bằng hình thức bốc thăm.

Tại ASIAD năm nay, những vận động viên rất trẻ cũng đang để lại dấu ấn ở nhiều môn khác.

Kamus Wong, 12 tuổi, đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tranh tài ở môn trượt ván. Trong khi đó, vận động viên Trung Quốc Yu Zidi mới 13 tuổi đã giành 3 HCV môn bơi.

Thành tích của Kurihara tiếp tục cho thấy sự xuất hiện ngày càng rõ nét của thế hệ vận động viên trẻ tại ASIAD. Riêng với eSports, chiến thắng của game thủ 11 tuổi cũng cho thấy khoảng cách tuổi tác không nhất thiết quyết định kết quả ở những nội dung đòi hỏi tốc độ xử lý và kỹ năng.

Cơ thể nhỏ bé, tầm vóc quốc tế

Kurihara đã tiếp xúc với eSports từ khi còn học mẫu giáo. Truyền thông Nhật Bản cho biết cậu có thể dành tới 8 giờ mỗi ngày để tập luyện. Dù vậy, game thủ trẻ vẫn duy trì kết quả học tập tốt.

Một trong những món ăn Kurihara yêu thích trong những ngày tập luyện là lươn. Ở tuổi mà phần lớn trẻ em vẫn dành thời gian cho trường lớp và các hoạt động vui chơi, cậu đã theo đuổi Puyo Puyo ở cấp độ thi đấu và giành thành tích cao tại sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.

Kurihara thi đấu với biệt danh "Yuuki". Cậu được tặng trò chơi này dịp Giáng sinh khi còn học mẫu giáo. Cậu tự học qua các buổi phát trực tiếp của những người chơi hàng đầu. Chỉ trong khoảng 3 năm, cậu vươn lên vị trí số một Nhật Bản.

"Trong suốt 35 năm lịch sử Puyo Puyo, chưa ai tiến bộ nhanh như vậy", tuyển thủ chuyên nghiệp Tom (tom_nadja) nhận xét.

Game thủ nhỏ tuổi này chiến thắng giải đấu của SEGA vào tháng 2 năm nay, và chính thức trở thành vận động viên eSports chuyên nghiệp trước khi đủ 11 tuổi. Ảnh: Japan Times.

Vào tháng 1, Kurihara giành cả hai giải Tuyển thủ dưới 18 tuổi và Tuyển thủ trí tuệ của năm tại Japan eSports Awards. Một tháng sau, cậu đánh bại một tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành để vô địch Puyo Puyo Grand Prix Final. Tháng 4, cậu chính thức lên chuyên nghiệp.

Ngoài giờ tập tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia, Kurihara sống như mọi học sinh khác. Cậu đi học thêm, đá bóng và chỉ chơi game không quá một giờ mỗi ngày. Ước mơ của cậu là trở thành trưởng tàu.

Thử thách lớn nhất với Kurihara là lối chơi tấn công sớm của tuyển thủ nước ngoài. Theo Tom, cậu cần chống đỡ những đợt quấy rối này để tung ra chuỗi liên hoàn lớn (dairensa) sở trường.

"Khi thua, cháu khóc nhưng luôn quay lại. Cháu mong giành huy chương vàng cho Nhật Bản", Kurihara chia sẻ.