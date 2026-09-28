Thống kê trận đấu Jordan 1-1 Syria: Hai đội chia điểm

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi giành chiến thắng tối thiểu trước Philippines. HLV Kim Sang Sik đã có nhiều thay đổi đáng chú ý để tạo ra những điểm nhấn của trận đấu ra quân.