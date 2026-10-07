Gỡ vướng mặt bằng Công viên Yersin

Một góc Công viên Yersin, nơi dự án giai đoạn 3 đang chờ tháo gỡ mặt bằng

Nút thắt mặt bằng

Dự án Công viên Yersin (giai đoạn 3) nằm trong khu quy hoạch rộng 12,8 ha, bên cạnh thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 169 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự án được phê duyệt cuối năm 2020, lựa chọn nhà thầu năm 2021 nhưng đến nay chưa thể khởi công do chưa hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến hết năm 2025, dự án đã được bố trí và giải ngân hơn 112 tỷ đồng cho các nội dung liên quan, song mặt bằng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo hồ sơ rà soát, dự án ảnh hưởng đến 45 trường hợp với gần 8.700 m² đất. Trong 32 hộ, cá nhân đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 21 trường hợp đã nhận tiền, còn 11 trường hợp chưa nhận. Việc nhận tiền bồi thường không đồng nghĩa đã có đất tái định cư. Biến động về người sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng, tách thửa và thay đổi chính sách qua các thời kỳ khiến việc giải quyết quyền lợi thêm phức tạp.

Với người dân, điều quan tâm không chỉ là tiền bồi thường mà còn là khả năng tạo lập chỗ ở mới. Chị Vũ Thị Ngọc Hằng, một hộ dân bị ảnh hưởng cho biết, gia đình đã đồng ý nhận tiền và chấp nhận phương án bố trí đất nhưng việc thực hiện kéo dài. Chị mong muốn phương án được giải quyết “hợp lý, hợp tình”, phù hợp khả năng của người dân.

Không gian Công viên Yersin bên Hồ Xuân Hương hiện nay

Một số hộ dân cho biết, đất ở bị thu hồi được bồi thường khoảng 11 - 12 triệu đồng/m², trong khi giá một số nền tái định cư tại khu quy hoạch dân cư Huỳnh Tấn Phát trên 30 triệu đồng/m². Chênh lệch này khiến nhiều hộ dù đã nhận tiền bồi thường vẫn khó tạo lập chỗ ở mới; một số hộ được bố trí đất tái định cư cũng chưa đồng thuận. Người dân mong muốn phương án phù hợp hơn về vị trí và khả năng tài chính.

Ông Đinh Xuân Lý, đại diện các hộ dân trong khu dân cư cho biết, nhiều hộ đã nhận tiền nhưng chờ tái định cư nhiều năm; nhà cửa xuống cấp, không yên tâm sửa chữa, xây dựng. Ông kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết để bà con có nơi ở, ổn định cuộc sống.

Khu dân cư trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án Công viên Yersin (giai đoạn 3)

Tìm hướng tháo gỡ

Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời vận động, đối thoại với người dân. Về tái định cư, phương án ban đầu tại khu dân cư Phạm Hồng Thái, cách khu vực dự án khoảng 500 m, được chuyển sang khu quy hoạch dân cư Huỳnh Tấn Phát. Năm 2025, 15 lô đất được phê duyệt bố trí; qua bốc thăm, mới có 5/15 hộ nhận đất.

Nhà ở của người dân trong khu vực còn vướng bồi thường, tái định cư

Theo ông Mai Cao Kỳ - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, hiện còn 11 trường hợp chưa đồng ý phương án nên dự án chưa thể triển khai. Ban đang phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện, bổ sung phương án, đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Một hướng tháo gỡ khác là nghiên cứu bố trí nơi ở tại chỗ. Ông Nguyễn Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, một số hộ từng được bố trí tái định cư tại khu Trại Mát nhưng chưa đồng thuận vì vị trí xa. Vì vậy, địa phương cũng đang nghiên cứu, đề xuất bố trí một khu vực ngay tại Công viên để chỉnh trang tại chỗ. Phường sẽ rà soát quỹ đất trong quy hoạch liên phường, đưa vào quy hoạch đất ở để thuận lợi hơn cho các hộ còn lại.

Cùng với tháo gỡ mặt bằng, thời gian thực hiện dự án cũng được đề nghị điều chỉnh. Theo hồ sơ, Ban Quản lý dự án đề xuất kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026; thời gian thực hiện các gói thầu cũng được điều chỉnh phù hợp. Với dự án đã kéo dài nhiều năm, tháo gỡ mặt bằng không chỉ là hoàn tất thủ tục bồi thường mà còn phải giải quyết hài hòa nơi ở mới của người dân, qua đó khơi thông mặt bằng, phát huy nguồn lực đã bố trí và sớm đưa dự án thành công trình phục vụ cộng đồng.