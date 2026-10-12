Diện mạo 'lá dừa nước' vắt qua sông Sài Gòn

Trên công trường, các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, triển khai thi công các hạng mục, từng bước hoàn thiện cây cầu nối Công viên Bến Bạch Đằng với Công viên bờ sông phía Thủ Thiêm.

Công trình do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn kiến trúc là hệ vòm thép không gian lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, kết hợp nét gần gũi của thiên nhiên vùng sông nước Nam Bộ với dáng vẻ hiện đại của đô thị.

Theo thông tin từ NutiFood, kết cấu vòm thép nhịp chính đã hoàn tất lắp dựng, thử tải tại Nhà máy Đại Dũng ở khu vực Vũng Tàu. Nhịp cầu cùng hệ khung đỡ dự kiến được lai dắt bằng sà lan về công trường trên sông Sài Gòn. Công tác hợp long dự kiến thực hiện trong tháng 10-2026, căn cứ vào điều kiện thủy văn và mực nước thực tế.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Các hạng mục phía bờ Thủ Thiêm đang được triển khai thi công.

Công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Phần cầu dẫn phía Công viên Bến Bạch Đằng.

Những đường cong uốn lượn tạo dáng vẻ mềm mại cho cây cầu.

Với kiến trúc độc đáo, công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới bên dòng sông, tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với người dân và du khách.

Vòm thép nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được lắp dựng tại khu vực Vũng Tàu, chuẩn bị lai dắt về công trường để hợp long.