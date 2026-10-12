Diện mạo 'lá dừa nước' vắt qua sông Sài Gòn
Mang hình tượng lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh.
Trên công trường, các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, triển khai thi công các hạng mục, từng bước hoàn thiện cây cầu nối Công viên Bến Bạch Đằng với Công viên bờ sông phía Thủ Thiêm.
Công trình do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn kiến trúc là hệ vòm thép không gian lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, kết hợp nét gần gũi của thiên nhiên vùng sông nước Nam Bộ với dáng vẻ hiện đại của đô thị.
Theo thông tin từ NutiFood, kết cấu vòm thép nhịp chính đã hoàn tất lắp dựng, thử tải tại Nhà máy Đại Dũng ở khu vực Vũng Tàu. Nhịp cầu cùng hệ khung đỡ dự kiến được lai dắt bằng sà lan về công trường trên sông Sài Gòn. Công tác hợp long dự kiến thực hiện trong tháng 10-2026, căn cứ vào điều kiện thủy văn và mực nước thực tế.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dien-mao-la-dua-nuoc-vat-qua-song-sai-gon-1060341