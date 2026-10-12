Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị tại Tam Sơn

Địa phương đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tiểu khu 112.3, phường Tam Sơn.

Ngày 7/10, tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai các dự án khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn và phường Tiên Du, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm chính trị cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Đối với phường Tam Sơn, thành phố yêu cầu tập trung cao điểm trong 20 ngày, huy động cả hệ thống chính trị và lực lượng chức năng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại khu vực đã khoanh định khoảng 29,6 ha. Đây là khu vực được ưu tiên bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án, song vẫn còn 243 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, các địa phương cần trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đối thoại, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, các nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; bố trí kinh phí chi trả ngay cho các hộ đã có phương án được phê duyệt, đồng thuận nhận tiền và bàn giao đất. Những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân phải được xem xét, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện chỉ đạo trên, phường Tam Sơn đã tích cực vào cuộc triển khai các hội nghị, các nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá kết quả chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và xác định giải pháp đối với những trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Theo ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn, dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tiểu khu 112.3 có tổng mức đầu tư 11.171 tỷ đồng, quy mô khoảng 199 ha, liên quan đến 2.685 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn Trần Huy Cương báo cáo tiến độ dự án Đại diện khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tiểu khu 112.3, phường Tam Sơn.

Thời gian qua, phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, họp dân, tuyên truyền, giải thích và tổng hợp ý kiến để hoàn thiện phương án theo quy định. Đến nay, trong đợt thu hồi đất thứ nhất, có 1.128/2.468 hộ đã nhận tiền, tương ứng diện tích 69,39 ha, với tổng kinh phí chi trả 383,3 tỷ đồng.

Riêng khu vực khoảng 29,6 ha tại các tổ dân phố Phúc Tinh và Hồi Quan được ưu tiên bàn giao mặt bằng đợt đầu, có 629 hộ với tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khoảng 27,7 ha. Đến nay, 386 hộ đã nhận tiền, tương ứng 17,6 ha, đạt 61,4%; còn 243 hộ với diện tích 10,1 ha chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Trần Huy Cương, những vướng mắc của người dân chủ yếu liên quan đến giá bồi thường, đề nghị bố trí đất ở, đất dịch vụ, diện tích và loại đất được bồi thường. Chính quyền phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, đối thoại, giải đáp kiến nghị; đồng thời rà soát hồ sơ, tiếp tục làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các vấn đề phát sinh.

Trong đó, ông Trần Viết Cõn, Giám đốc Hợp tác xã Phúc Tinh, phường Tam Sơn, cho biết hợp tác xã hiện có hơn 113 ha đất nông nghiệp, trong đó khoảng 31 ha nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án. Đáng quan tâm, nhiều diện tích đất nông nghiệp của hợp tác xã nằm giáp ranh khu vực Phú Lâm và Giới Tế thuộc phường Tiên Du, nên việc triển khai dự án, san lấp mặt bằng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước nếu không có hệ thống mương tiêu phù hợp.

Từ thực tế đó, ông Cõn mong muốn chủ đầu tư quan tâm, phối hợp với địa phương nghiên cứu phương án thoát nước đồng bộ, có giải pháp xây dựng hoặc hỗ trợ hệ thống mương tiêu phù hợp, bảo đảm sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực giáp ranh không bị ảnh hưởng khi dự án triển khai.

Huy động cả hệ thống chính trị, tập trung cao điểm trong 20 ngày

Bí thư Đảng ủy phường Tam Sơn Nguyễn Tiến Vụ phát biểu chỉ đạo coi nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhấn mạnh dự án khu đô thị mới, du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện nâng cấp hạ tầng đô thị, ông Nguyễn Tiến Vụ, Bí thư Đảng ủy phường Tam Sơn cho rằng công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Các tổ công tác cần bám sát địa bàn, đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người có đất thu hồi.

Địa phương sẽ rà soát, phân loại cụ thể các hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng; chú trọng vận động cán bộ, đảng viên và người thân nêu gương chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện công khai, kiên trì, đúng đối tượng, kết hợp đối thoại và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, không để phát sinh tâm lý so bì, chờ đợi chính sách, thống nhất quan điểm không đặt vấn đề hỗ trợ ngoài chính sách đã được quy định, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Trong thời gian 20 ngày cao điểm, các tổ công tác tập trung vận động những hộ chưa đồng thuận, phấn đấu giảm tối đa số hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát thông báo thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, biên bản làm việc và các hồ sơ liên quan, bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

“Việc giải phóng mặt bằng không chỉ là trách nhiệm của địa phương mà cần sự đồng hành thực chất của nhà đầu tư và các cơ quan chức năng. Sau thời gian 20 ngày, đối với những trường hợp vẫn cố tình không chấp hành, phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, xin ý kiến Thành ủy, UBND thành phố và Công an thành phố để thực hiện các bước tiếp theo, trong đó có việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật”, Bí thư Đảng ủy phường Tam Sơn khẳng định.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, phường Tam Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ pháp lý của dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao khu đất ưu tiên cho nhà đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện cấp ủy địa phương, ông Nguyễn Hữu Duy, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hồi Quan, phường Tam Sơn cho biết: Hiện ở tổ dân phố có 94 hộ diện tích 3,0 ha chưa nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, với trách nhiệm cấp ủy địa phương, thời gian tới, ông sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trước hết là cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao để dự án sớm triển khai, góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương.