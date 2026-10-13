Đề xuất xử lý 12 dự án Mường Thanh, quyền lợi người mua thế nào?

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có phương án giữ lại căn hộ, di dời và giải quyết quyền lợi người mua nhà.

Theo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Sở Xây dựng Hà Nội đang đề xuất xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, người quản lý, điều hành hoặc tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư.

Các dự án thuộc diện xem xét gồm CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, cùng Khu nhà ở Xa La.

Theo Sở Xây dựng, tại các dự án này có tình trạng xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tăng số lượng căn hộ so với quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng. Những vi phạm kéo dài gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Báo cáo đánh giá tác động chính sách cho biết, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại các dự án là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế được thống kê là 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, trong đó nêu các phương án giải quyết quyền lợi người mua nhà.

Người mua nhà có thể được giải quyết quyền lợi ra sao?

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự thảo đề xuất 3 phương án giải quyết đối với người mua nhà thuộc diện phải di dời: nhận tiền; nhận căn hộ hoặc nhà ở thương mại tại dự án khác của chủ đầu tư; hoặc nhận căn hộ nhà ở xã hội của chủ đầu tư nếu đủ điều kiện, không phải qua bốc thăm.

Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết quyền lợi của người mua nhà khi việc xử lý vi phạm ảnh hưởng đến chỗ ở của họ. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu mức tiền đền bù cụ thể, giá trị căn hộ thay thế hay thời hạn thực hiện.

Sở Xây dựng cũng cho biết, việc xác định giá trị căn hộ đền bù, vị trí và diện tích căn hộ thay thế có thể phát sinh bất đồng giữa chủ đầu tư và người mua nhà.

Đối với các căn hộ được xem xét giữ lại, người mua có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện liên quan theo quy định.

Không phải căn hộ nào cũng được giữ lại

Theo định hướng trong báo cáo đánh giá tác động chính sách, một số công trình, dự án có vi phạm có thể được tồn tại theo hiện trạng nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện theo dự thảo. Những trường hợp không đáp ứng điều kiện có thể phải xử lý, trong đó có việc tháo dỡ công trình hoặc hạng mục vi phạm.

Tuy nhiên, tài liệu hiện có chưa nêu đầy đủ 6 điều kiện, tiêu chí xác định từng căn hộ phải di dời hoặc phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án. Vì vậy, chưa thể xác định căn hộ nào chắc chắn được giữ lại, được cấp Giấy chứng nhận hoặc phải di dời.

Việc di dời cũng có thể ảnh hưởng đến công việc, việc học của trẻ em và sinh hoạt của các gia đình đã sống ổn định tại dự án trong nhiều năm. Nếu nhiều hộ cùng chuyển đến một khu vực khác trong thời gian ngắn, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại nơi tiếp nhận cũng có thể chịu thêm áp lực.

Sở Xây dựng cho rằng việc xử lý cần bảo đảm yêu cầu tuân thủ pháp luật, đồng thời xem xét quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, hạn chế ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Hiện các nội dung trên là đề xuất trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, chưa phải chính sách đã được thông qua. Quyền lợi cụ thể của người mua nhà sẽ phụ thuộc vào nội dung Nghị quyết được ban hành và kết quả rà soát, xử lý đối với từng trường hợp.