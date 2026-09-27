Giúp người gặp nạn

- Thương ơi ra giúp anh một tay với - anh Quân nói với người đồng nghiệp.

- Ôi anh này bị sao vậy? - chị Thương lo lắng hỏi.

Hai người nhanh chóng đưa người đàn ông vào nhà chờ để sơ cứu, đồng thời báo cáo sự việc với các bộ phận liên quan của Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội. Sau đó, người gặp nạn được kịp thời đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền để cấp cứu.

Nhờ được phát hiện, trợ giúp kịp thời, người đàn ông đã qua cơn nguy kịch và gặp được người thân.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Vân - chị gái người gặp nạn chia sẻ, gia đình rất cảm kích trước sự tận tình và tinh thần trách nhiệm của anh Quân và chị Thương. Sự quan sát tinh tế và hành động nhanh chóng của hai nhân viên xe buýt BRT đã giúp em trai chị được hỗ trợ y tế kịp thời. Một việc làm tưởng như bình thường, nhưng trong tình huống cấp bách lại vô cùng đáng quý, góp thêm một câu chuyện đẹp về sự tận tâm, trách nhiệm của những người làm công việc phục vụ hành khách và cộng đồng.