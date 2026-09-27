Phạt đến 100 triệu đồng hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên

Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghể nghiệp của nhà báo, phóng viên sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Trong đó, Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

Cụ thể, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghể nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp;

b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với tổ chức, Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.