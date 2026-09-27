Ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỷ đồng qua điện thoại

Ngày 27/9, Công an xã Hương Khê vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại với thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

Công an kịp thời giúp người dân thoát vụ lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: CAHT.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Năm (SN 1950, trú thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê, thông báo ông Năm có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng.

Đối tượng yêu cầu ông Năm cung cấp thông tin cá nhân, tài sản và tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

Nghi ngờ cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, ông Năm đến Công an xã Hương Khê trình báo. Qua làm việc, công an xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ nhằm tạo tâm lý hoang mang, gây sức ép để người dân làm theo yêu cầu.

Công an xã Hương Khê hướng dẫn ông Năm không tiếp tục liên lạc với đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền.