Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Ngắm những 'ốc đảo xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội.

Công viên hồ điều hoà Thanh Xuân (nằm trên đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, một mặt nằm trên trục đường Vành đai 3) được khánh thành năm 2018, có diện tích hơn 13 ha.

Trong 8 năm hoạt động, công viên góp phần điều hòa không khí, tạo không gian xanh, trong lành và hỗ trợ tiêu thoát nước, giảm ngập úng cho các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Hoàng Minh Giám.

Trong công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân thu hút đông người dân đến tập thể dục, thư giãn mỗi ngày.

Nằm giữa công viên, hồ điều hòa Thanh Xuân và Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có vai trò quan trọng trong việc thoát nước, chống ngập úng, cải thiện khí hậu, đồng thời tạo không gian xanh và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Công viên, hồ điều hòa Phùng Khoang có tổng vốn đầu tư hơn 3.483 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ đầu năm 2025 và được duy trì, bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu của người dân khu vực.

Với diện tích rộng, không gian thoáng đãng, nơi đây thường tập trung đông người dân đến thư giãn, tập thể dục.

Hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2 có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 17,2 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12 ha.

Đây là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm của TP Hà Nội tại khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu dân cư và dự án xây dựng lớn như Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn và Đại Mỗ.

Đường Trung Thư chạy qua hồ điều hòa Mễ Trì - Đồng Bông 2, kết nối các khu dân cư đông đúc.

Người dân thoải mái đi dạo, vui chơi, tận hưởng các tiện ích.

Các công viên, hồ điều hoà này đóng vai trò như “lá phổi xanh”, giúp điều hoà không khí, chống ngập úng. Người dân kỳ vọng các công viên, hồ điều hòa tiếp tục được đầu tư, mở rộng, vừa tạo thêm không gian sinh hoạt, vừa góp phần giảm ngập cho thành phố.