Công an xã Yên Thọ tăng cường tuần tra, giữ vững an ninh, trật tự

Công an xã Yên Thọ cùng Tổ ANTT gặp gỡ, tuyên truyền người dân bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Ngay từ đầu năm, Công an xã Yên Thọ đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng các mô hình ANTT “Camera ANTT”, “Xã không ma túy”, “Trường học an toàn giao thông”, “Chung tay cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ bảo vệ ANTT. Ngoài ra, Công an xã Yên Thọ luôn chú trọng thực hiện phương châm “xử lý từ sớm, từ cơ sở” kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, không để hình thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Yên Thọ đã phát hiện và xử lý 7 vụ với 10 đối tượng; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng ANTT cơ sở tham gia. Đồng thời, tổ chức 7 hội nghị trực tiếp để tuyên truyền pháp luật với gần 2.000 lượt người tham gia; tổ chức cho 252 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tình hình ANTT trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Tội phạm và các tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, đẩy lùi; các vụ việc phát sinh được đấu tranh, xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, mang lại cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân.

Ông Lê Xuân Tuấn, người dân thôn Nam Sơn chia sẻ: “Công an xã Yên Thọ luôn bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tận tình hỗ trợ bà con giải quyết các thủ tục hành chính; tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm giúp chúng tôi nâng cao nhận thức và tích cực tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ công an trong phong trào đấu tranh phòng ngừa tội phạm”.

Phát huy những kết quả đạt được, về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tá Lê Minh Quang, Phó trưởng Công an xã Yên Thọ cho biết: “Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã Yên Thọ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, tập trung phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT tại các thôn; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các video ngắn và hình ảnh trực quan về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới”.