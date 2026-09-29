Hà Nội tổng kiểm tra công trình vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy

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Theo Kế hoạch 363/KH-UBND, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Để thực hiện, Thành phố sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên; đưa kết quả xử lý các công trình, cơ sở vi phạm vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách. Việc rà soát bảo đảm đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng. Kết quả xác định rõ: địa điểm; chủ sở hữu/người quản lý; ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa; tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm; biện pháp đã xử lý; biện pháp tiếp theo; thời hạn hoàn thành; cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.

Đồng thời, phân loại và xử lý theo mức độ vi phạm, nguy cơ cháy, nổ và thẩm quyền phân cấp quản lý; không hợp thức hóa các vi phạm không đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, áp dụng ngay các biện pháp theo quy định để chấm dứt hoạt động, không để tiếp tục phát sinh nguy cơ cháy, nổ.

Các khu vực tập trung công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, được xây dựng phương án xử lý tình huống nhằm chủ động ứng phó khi có cháy nổ xảy ra.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, Hà Nội tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi của Kế hoạch, trên địa bàn từng xã, phường; hoàn thành trước 30/9/2026. Giai đoạn 2, trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê, căn cứ phân cấp thẩm quyền quản lý, các đơn vị có phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp; xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý, lộ trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành xử lý dứt điểm, triệt để công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý; hoàn thành trong quý 2/2027.

Việc rà soát, xử lý được triển khai trong bối cảnh tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thông tin tại Hội nghị rà soát, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, kiềm giảm các vụ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội cho biết trong quý 3/2026, trên địa bàn Thành phố xảy ra 154 vụ cháy. Trong đó, 104/154 vụ được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 67,5% tổng số vụ cháy.

Với tỷ lệ lớn các vụ cháy có liên quan đến sự cố hệ thống, thiết bị điện đã đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát an toàn điện tại nhà ở, công trình và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh việc rà soát, xử lý cơ sở vi phạm, Hà Nội cũng triển khai nhiều nhiệm vụ bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, hướng tới giảm nguy cơ cháy, nổ do sự cố điện trên địa bàn.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn TP.Hà Nội. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, giảm 20% số vụ cháy, nổ có nguyên nhân chính từ chập điện, sự cố điện và số vụ tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn Thành phố. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tiếp cận thông tin tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn về biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện thông qua ít nhất một hình thức phù hợp.

Phấn đấu 80% số hộ gia đình tại khu vực đô thị và tối thiểu 50% số hộ gia đình tại khu vực nông thôn, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô được tập huấn, phổ biến kỹ năng về an toàn trong sử dụng điện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và tối thiểu 50% số hộ gia đình được tư vấn, hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn đối với hệ thống điện.

Phấn đấu bảo đảm các thiết bị, dụng cụ điện được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thuộc phạm vi quản lý được kiểm tra, kiểm soát chất lượng theo quy định; 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa là thiết bị, dụng cụ điện thuộc kế hoạch kiểm tra hằng năm được kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền; 100% hành vi vi phạm được phát hiện được xử lý, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.