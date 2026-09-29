Đồng Nai chuẩn bị đấu giá 3,8 triệu m² đất tại Long Thành

Đồng Nai chuẩn bị đấu giá hàng trăm ha đất tại sát sân bay Long Thành.

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành hai quyết định giao đất tại phường Long Thành cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành.

Theo Quyết định 2931/QĐ-UBND và Quyết định 2941/QĐ-UBND cùng ngày 22/9/2026, tổng diện tích đất được giao là 3.803.755 m², tương đương hơn 380,3 ha.

Đây là diện tích thuộc Khu 2 (Phân khu E) và Khu 4 của dự án. Các khu đất đã được UBND phường Long Thành xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Văn bản 3812/UBND-KT ngày 18/9/2026.

Theo Quyết định 2931, khu đất tại Khu 2 (Phân khu E) có diện tích 3.253.755 m², tương đương khoảng 325,4 ha.

Ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính số 10322/2026 do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện ngày 18/9/2026.

Trong khi đó, Quyết định 2941 giao 550.000 m² đất tại Khu 4, tương đương 55 ha. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính số 1572/2026, thực hiện ngày 8/6/2026.

UBND TP Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý diện tích này và xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND phường Long Thành tổ chức bàn giao đất trên thực địa; đồng thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao và lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Hai khu đất nói trên nằm trong dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành. Theo thông tin dự án được cơ quan chức năng công bố, toàn bộ khu vực dự kiến thu hồi khoảng 1.164,5 ha, được chia thành 4 khu.

Trong đó, Khu 1 (Phân khu A) khoảng 610,5 ha; Khu 2 (Phân khu E) khoảng 329 ha; Khu 3 khoảng 170 ha, gồm Phân khu I và Phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ; Khu 4 khoảng 55 ha.

Trước đó, Đồng Nai đã triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá tại cả 4 khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tại Khu 1 hơn 515 tỷ đồng, Khu 2 hơn 277 tỷ đồng, Khu 3 hơn 143 tỷ đồng và Khu 4 hơn 46 tỷ đồng.