Dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Đến từng nhà dân để vận động

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, TPHCM - cho biết: Điều quan trọng nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là tạo được niềm tin cho người dân. Muốn vậy, cán bộ phải xuống tận nơi, lắng nghe từng ý kiến, giải thích rõ chủ trương, chính sách và giải quyết công việc bằng tinh thần trách nhiệm. Khi người dân hiểu, tin tưởng và thấy quyền lợi chính đáng của mình được bảo đảm thì những nhiệm vụ khó đến đâu cũng có thể hoàn thành bằng sự đồng thuận.

Bên cạnh các buổi đối thoại tại trụ sở phường, lãnh đạo phường Đông Hòa còn trực tiếp xuống từng hộ dân thăm hỏi, lắng nghe tâm tư và vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM. Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích đất bàn giao cho dự án đã đạt 96% trên tổng diện tích đất được quy hoạch. Mới đây, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đến vận động các hộ dân có đất thuộc diện giải tỏa bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Tại buổi gặp gỡ, đoàn công tác đã thông tin về chủ trương của Nhà nước, tiến độ triển khai dự án; đồng thời vận động các gia đình sớm bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thi công. Trong quá trình làm việc, các hộ dân đã trình bày những khó khăn trong cuộc sống và nêu một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nền tái định cư.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; đồng thời giải thích, trao đổi những nội dung thuộc thẩm quyền và mong muốn các gia đình tiếp tục đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Theo ông Yêm, các hạng mục thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 38 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đa số các hộ đã chấp hành bàn giao mặt bằng; chỉ còn một số trường hợp đang tiếp tục được tuyên truyền, vận động và tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn tất việc bàn giao.

Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Để đạt được kết quả trên, ông Nguyễn Văn Yêm cho rằng, trong thời gian qua, UBND phường Đông Hòa đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, tuyên truyền và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Các cuộc làm việc do Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài và Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm chủ trì, trực tiếp lắng nghe, giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Xuống địa bàn, Đoàn không chỉ khảo sát, ghi nhận thực tế mà tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng, phấn đấu bảo đảm tiến độ. Dự án có 38 hộ bị ảnh hưởng, đến nay còn 12 hộ chưa hoàn tất bàn giao. Được biết, dự án Đại học Quốc gia TPHCM cần thu hồi 643 ha. Trong đó, phường Linh Xuân thu hồi 121 ha, phường Đông Hòa thu hồi 522 ha. Cho đến nay, phường Đông Hòa đã thu hồi được trên 500 ha diện tích cần thu hồi.

Đại diện UBND phường Đông Hòa cho biết, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi với phương châm "lắng nghe - chia sẻ - đồng hành cùng người dân". Phường Đông Hòa đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM. Dự kiến, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án sẽ hoàn tất trước 30/12/2026.

Nhiều năm qua, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thuộc Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn phường Đông Hòa gặp không ít khó khăn do vướng về đất đai, chính sách bồi thường. Để có đất sạch bàn giao cho Đại học Quốc gia, phường Đông Hòa đã làm cầu nối nhằm đối thoại với người dân. Với phương châm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, lãnh đạo địa phương đã từng bước tháo gỡ những "điểm nghẽn", tạo sự đồng thuận để người dân đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất cho dự án trọng điểm của Thành phố.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Để làm được điều đó, phường chọn phương án đối thoại, gỡ từng điểm nghẽn. Có thời điểm, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Những vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách bồi thường qua các thời kỳ cùng tâm lý lo lắng khi phải thay đổi nơi ở mới khiến một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo phường Đông Hòa xuống từng nhà vận động người dân bàn giao đất

Trước thực tế đó, lãnh đạo phường Đông Hòa xác định, muốn tháo gỡ những "điểm nghẽn" kéo dài thì trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Địa phương không chỉ tập trung xử lý hồ sơ mà còn tổ chức nhiều cuộc đối thoại ngay tại khu dân cư; cán bộ phường, các đoàn thể và lực lượng chuyên môn trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, giải đáp kiến nghị, tuyên truyền rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo đó, mỗi hộ dân có hoàn cảnh, tâm tư và những vướng mắc riêng. Vì vậy, nhiều trường hợp phải gặp gỡ, trao đổi nhiều lần mới tìm được tiếng nói chung. Sự kiên trì, cầu thị của đội ngũ cán bộ đã từng bước tạo dựng niềm tin, giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước cũng như quyền lợi chính đáng của mình. Cụ thể như trường hợp của gia đình ông Hoàng Thế Vân (ngụ khu phố Tân Lập) là một trong những trường hợp như vậy. Ban đầu, gia đình ông Vân còn nhiều băn khoăn về phương án bồi thường cũng như cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng. Trong quá trình vận động, gia đình ông Vân còn vướng mắc nhiều nội dung như đề nghị bố trí tái định cư cho con gái, khối lượng tài sản cần di dời lớn, đơn giá bồi thường... Do đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, đối thoại tại UBND phường, khu phố, tại nhà riêng để giải thích, tháo gỡ từng nội dung cụ thể.

Ông Hoàng Thế Vân chia sẻ: Gia đình vẫn còn lo lắng việc cấp đất tái định cư cho con gái vì trước đây được bà ngoại cho đất bằng giấy tay nên không được lập hồ sơ bồi thường, cấp tái định cư. Sau khi được chính quyền nhiều lần giải thích, vận động, gia đình hiểu rõ chính sách và chấp nhận bàn giao mặt bằng. Sau khi thống nhất nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, gia đình ông Vân còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện chủ trương của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Yêm, từ những hộ dân đầu tiên đồng thuận, tinh thần hợp tác dần lan tỏa trong cộng đồng. Những cuộc đối thoại không chỉ tháo gỡ từng trường hợp cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng tại phường Đông Hòa chuyển biến tích cực.

Theo đó, sự đồng thuận của người dân đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đông Hòa. Những "điểm nghẽn" từng kéo dài nhiều năm đang từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đồng hành của người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ UBND TP.Dĩ An (cũ), UBND phường Đông Hòa đã khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án trọng điểm, với tổng nguồn vốn 750,25 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân 317,94 tỷ đồng, đạt 42,38% kế hoạch vốn, vượt chỉ tiêu tối thiểu do UBND TPHCM giao. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng mà còn được Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận, biểu dương.

Theo ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, kết quả đạt được là sự cộng hưởng từ sự chỉ đạo sát sao của UBND TPHCM, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt, bởi giải phóng mặt bằng là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, địa phương luôn xác định mỗi trường hợp phát sinh đều phải được xem xét khách quan, đúng quy định pháp luật nhưng cũng phải thấu tình, đạt lý. Cán bộ không chỉ giải quyết hồ sơ trên giấy tờ mà còn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải thích để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

Đối với Dự án Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn phường Đông Hòa, tổng diện tích quy hoạch 522 ha, trong đó 19,23 ha còn lại cần tiếp tục thu hồi, tương ứng khoảng 290 trường hợp. Cụ thể, còn 150 trường hợp chưa thực hiện kiểm đếm và 140 trường hợp tiếp tục được vận động, thuyết phục bàn giao mặt bằng. Địa phương đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác vận động trong tháng 12/2026, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Từ những kết quả đạt được, phường Đông Hòa đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo kế hoạch. Mỗi phần diện tích được bàn giao không chỉ góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Đại học Quốc gia TPHCM và khu vực phía Đông thành phố.