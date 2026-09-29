Phường Hạc Thành “tân trang” diện mạo đô thị

Phường Hạc Thành đang từng bước ổn định không gian đô thị, đồng thời tập trung chỉnh trang những khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Từ các tuyến đường, vỉa hè đến khu dân cư, nhiều hạng mục được rà soát, xử lý nhằm tạo diện mạo đồng bộ, sạch đẹp.

Không chỉ tập trung vào những phần việc có quy mô lớn, việc chỉnh trang được thực hiện từ những chi tiết nhỏ ngay trên từng tuyến phố.

Đường sá được tu sửa, thuận tiện cho người dân

Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường, những đoạn đường, khu vực hạ tầng xuống cấp đang được sửa chữa, chỉnh trang. Đây là những thay đổi tác động trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Công tác sửa chữa, chỉnh trang mặt đường đang được triển khai tại một đoạn trên đường Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành.

Những vị trí cỏ dại mọc cao, đất đá, rác thải tồn đọng được thu gom; cây xanh phát triển quá mức được cắt tỉa để bảo đảm tầm nhìn và tạo sự thông thoáng.

Việc chỉnh trang không chỉ làm thay đổi diện mạo tuyến phố mà còn giúp không gian sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện mặt đường, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Chị Nguyễn Thị Mai Trang, người dân phường Hạc Thành cho biết: "Đường sá được sửa sang thì đi lại thuận tiện hơn. Trước đây có những đoạn xuống cấp, cỏ mọc hoặc rác để lâu nhìn khá mất mỹ quan. Sau khi được dọn dẹp, chỉnh trang thì khu phố sạch và thoáng hơn. Người dân mong những việc này được duy trì thường xuyên”, chị Trang chia sẻ.

Không gian đô thị không chỉ được tạo nên bởi những tuyến đường mới hay các công trình lớn. Từ một đoạn vỉa hè được làm sạch, một hàng cây được cắt tỉa hay một điểm tồn đọng rác được xử lý, diện mạo của cả tuyến phố cũng có thể thay đổi.

Từng tuyến phố được chăm chút từ những việc nhỏ

Trước đây, tại một số khu vực, mái che được lắp đặt kéo dài ra phía vỉa hè, cùng với biển hiệu, vật dụng sinh hoạt hoặc hàng hóa có thời điểm khiến không gian phía trước nhà trở nên chật hẹp. Khi các mái che được tháo dỡ, thu gọn, phần mặt phố trở nên rộng và thoáng hơn, tầm nhìn cũng được cải thiện. Nhiều tuyến phố vì thế không chỉ sạch hơn mà còn có sự thay đổi về cảm quan đô thị.

Không gian vỉa hè, cây xanh và mặt phố Đồng Lễ, phường Hạc Thành được chỉnh trang theo hướng thông thoáng, gọn gàng hơn.

Anh Lê Tấn Tài, người dân phường Hạc Thành cho rằng việc trả lại không gian thông thoáng cho mặt phố tạo ra thay đổi khá rõ.

“Sau khi người dân được tuyên truyền, vận động tháo dỡ mái che, mái vẩy lắp đặt không đúng quy định, cùng với việc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, cât tỉa cây xanh, phát quang bụi rậm thì đường phố rộng rãi, sáng sủa hơn", anh Tài nói.

Phố Tô Vĩnh Diện là một trong những khu vực cho thấy rõ sự thay đổi đáng ghi nhận. Tuyến phố tập trung nhiều hàng quán, hoạt động kinh doanh sôi động, việc sắp xếp lại không gian phía trước các cơ sở kinh doanh giúp cảnh quan đường phố ngày càng đi vào quy củ. Bàn ghế, vật dụng phục vụ kinh doanh được thu gọn, phần vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

Việc dọn mái che, chỉnh trang mặt phố cũng đặt ra yêu cầu duy trì lâu dài. Nếu sau khi chỉnh trang, tình trạng che chắn, lấn chiếm hoặc tập kết đồ đạc trở lại, diện mạo đô thị sẽ khó giữ được sự đồng bộ.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, ý thức của người dân trong sử dụng vỉa hè, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan cũng là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài. Khi không gian chung được trả lại sự thông thoáng, mỗi hộ dân cùng có trách nhiệm giữ gìn thì kết quả mới được duy trì.

Diện mạo đô thị không chỉ được quyết định bởi những công trình đầu tư lớn mà còn nằm ở cách từng tuyến đường, từng khu dân cư được chăm chút mỗi ngày. Với người dân Hạc Thành, những chuyển biến ấy được cảm nhận từ những điều gần gũi nhất: đường đi thuận tiện hơn, vỉa hè rộng thoáng hơn, cây xanh gọn gàng và khu phố sạch sẽ hơn.

Chỉnh trang đô thị không chỉ là làm mới cảnh quan trong một thời điểm, mà cần được duy trì thường xuyên, gắn với vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và sự tham gia của người dân. Từ những thay đổi trên từng tuyến phố, phường Hạc Thành đang từng bước tạo dựng diện mạo đô thị khang trang, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.