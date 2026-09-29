Nguồn cầu thuê cao, căn hộ tại Làng đại học hút người đầu tư

Dòng người đi theo nguồn việc làm, tạo sức hút cho bất động sản cho thuê

Nếu như trước kia, hàng ngàn sinh viên chọn phương án ở trọ trong khu vực trung tâm TP.HCM và di chuyển ra Làng đại học Quốc gia TP.HCM học tập mỗi ngày.

Nhưng hiện nay những sinh viên không tiếp cận được suất ở ký túc xá sẽ chọn phương án thuê trọ trong các căn hộ như Bcons Aira, Bcons City, Bcons Suối Tiên,…. đã được đầu tư cạnh trường, tập trung dọc trục các trục đường Thống Nhất, Tân Lập, Quốc lộ 1K của phường Đông Hoà.

Đại học Quốc Gia TP.HCM quy mô 640ha, hiện có 8 trường đại học thành viên, với quy mô 97.000 sinh viên và hơn 6.400 viên chức. Những con số này cho thấy Làng đại học không chỉ tập trung lượng ngườilớn, mà còn có tính kế thừa, mỗi năm có thêm các khóa sinh viên mới liên tục bổ sung nguồn cầu.

Quần thể dự án Bcons dọc trục đường Thống Nhất đã tạp nên khu đô thị sung túc, tiện nghi. Ảnh Ái Vân

Nguồn cầu của khu vực này còn được cộng hưởng bởi vành đai công nghiệp – việc làm. Khu vực Thủ Đức, quận 9, Dĩ An trước đây tập trung nhiều khu công nghiệp đã lấp đầy như Khu công nghệ cao, Khu chế xuất Linh Trung 1 và 2, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình An, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Bình Đường… Những khu công nghiệp này có tổng diện tích hàng trăm ha giải quyết việc làm cho hơn hàng trăm nghìn lao động.

Như vậy, hai nguồn cầu cùng hội tụ tạo nên nhu cầu lưu trú đa dạng hơn, từ sinh viên đến kỹ sư, chuyên gia và các gia đình trẻ. Chính từ dòng người đông đó, thị trường thuê sớm được hình thành và tạo ra dòng tiền, đây là một trong những yếu tố nhà đầu tư quan tâm khi lựa chọn tài sản có khả năng khai thác cho thuê như Bcons Aria.

Bcons Aria từ nhu cầu an trú đến bài toán nắm giữ tài sản

Nguồn cầu lớn tạo nền tảng cho thị trường thuê. Tại khu vực quần thể dự án Bcons trên trục đường Thống Nhất sát Làng đại học, căn hộ 2 phòng ngủ đang được chào thuê khoảng 6–8 triệu đồng/tháng, tương ứng dòng tiền 72–96 triệu đồng mỗi năm. Với căn hộ trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng, tỷ suất cho thuê trên lý thuyết khoảng 3–4%/năm.

Nếu chỉ nhìn vào lợi suất, căn hộ khó cạnh tranh trực tiếp với tiền gửi trong bối cảnh lãi suất tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bài toán cần được nhìn trong chu kỳ dài hơn, khi hiệu quả đầu tư đến từ cả dòng tiền cho thuê và mức tăng giá tài sản.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy giai đoạn 2023–2025, giá căn hộ tại TP.HCM tăng bình quân khoảng 20% mỗi năm. Khi đó, dòng tiền thuê trở thành phần bổ sung trong quá trình nắm giữ, thay vì nguồn lợi nhuận duy nhất.

Thực tế, mức tăng giá căn hộ Bcons tại khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM, từ năm 2025-2026 đã chạm đến từ 500-700 triệu đồng/căn tuỳ theo từng căn hộ.

Bcons Aria đáp ứng cho nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng và có khả năng tạo được nguồn thu ổn định. Ảnh Ái Vân

Các chuyên gia phân tích rằng, sản phẩm căn hộ giờ đây không phải là sân chơi cho những người mê “lướt sóng” nhưng hoàn toàn phù hợp với người có ý định giữ tiền tích luỹ.

Để nắm giữ được tài sản trong trung hạn, trước hết tài sản phải có khả năng khai thác. Đây là lý do nơi có nguồn cầu thực kết hợp đa dạng gồm sinh viên, gia đình, người đi làm hay chuyên gia trở thành yếu tố quan trọng, bởi có thể tạo ra những lớp nhu cầu kế tiếp nhau, giúp căn hộ duy trì khả năng cho thuê thay vì phụ thuộc vào một nhóm khách hàng.

Từ góc độ này, Bcons Aria đáng được chú ý khi được phát triển ngay tại phường Đông Hòa, liền kề Làng đại học và các khu vực việc làm. Với vị trí này, dự án đã chạm vào đúng bài toán đón nguồn cầu ở thực hôm nay và khả năng khai thác tài sản trong giai đoạn nắm giữ về sau.

Bcons Aria, bất động sản tạo giá trị thực

Với nhà đầu tư, Bcons Aria còn có sức hút đặc biệt khi có tổng giá vừa với sức mua, sản phẩm đáp ứng nguồn cầu thực và nằm trong khu vực đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững.

Bcons Aria ngay góc giao giữa trục đường Bà Huyện Thanh Quan – Đại lộ Thống Nhất, phường Đông Hòa, cách Làng đại học khoảng hai phút và gần ga Metro Suối Tiên, ga Đại học Quốc Gia. Ảnh Ái Vân

Trong thời gian tới cư dân Bcons Aria còn dễ dàng tiếp cận các nhà ga của tuyến metro Suối Tiên – thành phố mới Bình Dương. Chưa hết, từ đây, cư dân có thể tiếp cận hệ thống giáo dục, các cực việc làm, kết nối vào trung tâm TP.HCM bằng Metro số 1 đã vận hành, đồng thời thuận tiện di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành khi các tuyến metro kéo dài tuyến số 1 hoàn thành.

Khi mạng lưới metro và các trục giao thông về đích, bán kính tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ của cư dân cũng được nới rộng. Điều này giúp Bcons Aria không chỉ hưởng lợi từ nguồn cầu hiện hữu quanh Làng đại học mà còn kết nối với các cực phát triển mới, mở ra dư địa tăng trưởng giá trị.

Với tổng mức giá căn hộ 2 phòng ngủ dao động từ 2,5 tỷ đến hơn 3 tỷ đồng tùy diện tích. Đây là mức giá tương đối vừa tầm, phù hợp với người mua. Bài toán sở hữu được hỗ trợ bởi chính sách lãi suất cố định 6,9% trong 48 tháng và tiến độ thanh toán chia nhỏ theo từng giai đoạn.

Việc ổn định chi phí vốn trong những năm đầu giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, có thêm dư địa cân đối dòng tiền trong thời gian chờ tài sản phát huy giá trị sử dụng và khai thác.

Giá trị sử dụng của tài sản còn được củng cố bởi hệ sinh thái đô thị đã hình thành quanh Bcons Aria. Bcons City đã vận hành, Bcons Center City đang triển khai, cùng B.School và các tiện ích thương mại, thể thao tạo nên một cụm dịch vụ liền kề. Ngay bên trong dự án, hơn 55 tiện ích tiếp tục bổ sung nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Với nền tảng thị trường được nâng đỡ bởi dòng người từ giáo dục và việc làm, Bcons Aria càng được đặt trong một bài toán rộng hơn: sở hữu một tài sản có giá trị sử dụng ở hiện tại, khả năng khai thác khi cần và dư địa gia tăng giá trị cùng sự phát triển của khu vực.