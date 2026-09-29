Quy hoạch mới sân bay Phú Quốc mở rộng dư địa cho thương mại dịch vụ

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1672/QĐ-BXD ngày 28/9 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác mở rộng và phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đồng bộ khu bay và hạ tầng kỹ thuật

Theo nội dung quy hoạch khu bay thời kỳ 2021 - 2030, sân bay sẽ kéo dài đường lăn song song hiện hữu về hai phía để đồng bộ với đường cất hạ cánh. Hệ thống đường lăn được bổ sung thêm một đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh và một đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh số 2 về phía Bắc khoảng 180 m, đi kèm hệ thống đường lăn nối và đường lăn thoát nhanh đồng bộ.

Đối với sân đỗ máy bay, quy hoạch tiến hành mở rộng sân đỗ hiện hữu và xây mới sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 nhằm đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ. Đồng thời, khu vực giữa sân đỗ trước nhà ga T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung cũng được quy hoạch để đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ máy bay. Tầm nhìn đến năm 2050, sân đỗ sẽ tiếp tục được mở rộng trên phần đất dự trữ khi có nhu cầu, trong khi hệ thống đường lăn giữ nguyên cấu hình.

Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường giao thông kết nối từ trục chính vào nhà ga T2 và bổ sung một số đoạn tuyến đường công vụ để phục vụ công tác tuần tra, bảo đảm an ninh và tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Các hạng mục bãi đỗ xe nhân viên, xe mô tô và nhà để xe cao tầng được bố trí lại xung quanh khu vực nhà ga T1. Hệ thống cấp nước, trạm biến áp và mạng lưới mương, cống thoát nước cùng các hồ điều hòa tại khu bay và khu hàng không dân dụng cũng được điều chỉnh đồng bộ.

Bổ sung công trình dịch vụ và quy hoạch sử dụng đất

Tại phân khu dịch vụ, bãi tập kết phương tiện phục vụ mặt đất được bổ sung ngay phía Đông nhà khách VIP/hàng không chung để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được di dời về phía Bắc của sân bay Phú Quốc với diện tích khoảng 7,2 ha, trong khi công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) cũng được đặt tại phía Bắc với quy mô khoảng 30,4 ha.

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mới cũng bổ sung 51 ha đất tại khu vực phía Nam sân bay và phía Nam nhà khách VIP dành cho công trình khách sạn, thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê và trung tâm điều hành của các hãng hàng không. Phần đất dự phòng phía Bắc của sân bay cũng được phân bổ 12,6 ha cho cơ sở đào tạo hàng không.

Đối với hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước, các công trình gồm trung tâm an ninh hàng không, công an xuất nhập cảnh, công an địa phương, trung tâm y tế và trung tâm kiểm dịch được điều chỉnh tập trung về khu vực phía Nam của Cảng, tiếp giáp với tuyến ĐT.973. Hệ thống khẩn nguy cứu nạn được quy hoạch đạt cấp 9 theo tiêu chuẩn ICAO, gồm 2 trạm cứu hỏa rộng khoảng 3.000 m2/trạm và khu huấn luyện rộng 1,7 ha tại phía Tây Bắc.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là 1.040,43 ha. Trong đó, diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý chiếm 558,69 ha, đất do quân sự quản lý là 62,98 ha và đất dùng chung là 418,76 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu báo cáo thẩm định, chủ trì phối hợp với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý quy hoạch, đồng thời giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu sử dụng đất trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong tương lai.

Trần Trọng