Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công

Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của thành phố trong việc thúc đẩy đầu tư công, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là trong những tháng cuối năm, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Công trường thi công xây dựng cầu Ngọc Hồi. Ảnh: Quang Thái

Tạo động lực từ những công trình trọng điểm

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng, góp phần tạo việc làm, kích thích sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây của Bộ Tài chính với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đến ngày 21-9, thành phố đã giải ngân 99.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 61% dự toán thành phố giao. Kết quả này phản ánh sự tập trung chỉ đạo, điều hành của thành phố cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án.

Nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố đang được tập trung cho nhiều lĩnh vực, trong đó, hạ tầng giao thông được đặc biệt quan tâm.

Năm 2026, Hà Nội triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 cùng các trục giao thông hướng tâm; phấn đấu hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, trọng tâm là tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc và tuyến Nhổn - ga Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời, ưu tiên xây dựng 7 cầu lớn qua sông Hồng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu và các tuyến kết nối khu vực đô thị trung tâm với các khu vực phát triển mới khi được hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực logistics và mở rộng không gian phát triển.

Không chỉ tạo ra tài sản công, đầu tư công còn có tác dụng dẫn dắt các nguồn lực xã hội, khi hạ tầng được hoàn thiện sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ mới.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế đúng tiến độ sẽ tăng thêm tổng cầu, thúc đẩy các ngành xây dựng, vật liệu, vận tải, dịch vụ và tạo hiệu ứng lan tỏa sang khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tốc độ giải ngân mà phải gắn với hiệu quả sử dụng vốn, bởi mỗi dự án hoàn thành không chỉ bổ sung một công trình cho hệ thống hạ tầng mà còn tạo ra năng lực phát triển mới. Vì vậy, tiến độ giải ngân cần được nhìn nhận gắn với tiến độ hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc cuối năm

Mặc dù kết quả giải ngân đạt mức khá cao so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao nhưng tỷ lệ hoàn thành 61% dự toán thành phố giao cho thấy khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại các dự án có quy mô lớn, phạm vi triển khai qua nhiều địa bàn, chỉ một số vị trí chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ thi công... Nếu những vấn đề này không được xử lý kịp thời, thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng giải ngân.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nhận định, khi các dự án hạ tầng được đẩy nhanh, không chỉ nguồn vốn ngân sách được chuyển thành công trình mà còn kích thích nhu cầu của doanh nghiệp, tạo việc làm và mở rộng thị trường cho nhiều ngành kinh tế.

“Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thành phố cần xác định cụ thể phần việc còn lại, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Những dự án đã hoàn thiện thủ tục, có mặt bằng và đủ điều kiện thi công cần được ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Với những dự án còn vướng mắc kéo dài, cần phân loại nguyên nhân để có giải pháp xử lý cụ thể, tránh tình trạng vốn đã được bố trí nhưng không thể giải ngân”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Còn TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, với quy mô vốn đầu tư công lớn, Hà Nội có điều kiện tạo ra động lực đáng kể cho tăng trưởng nếu dòng vốn được hấp thụ nhanh và hiệu quả. Vì vậy, cần xác định rõ từng dự án đang vướng ở khâu nào để có biện pháp xử lý cụ thể, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng chậm giải ngân do vướng mặt bằng hoặc thủ tục.

Thành phố cần ưu tiên những dự án có tính lan tỏa cao, khả năng hoàn thành và đưa vào khai thác sớm; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và phối hợp giữa các cơ quan.

Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là yêu cầu cấp thiết, song không đồng nghĩa với việc chạy theo những con số bằng mọi giá. Hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện bằng những công trình bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.