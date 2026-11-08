Ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal xuất sắc vượt qua cửa ải Anfield, khi đánh bại chủ nhà Liverpool 1-0. Bàn thắng duy nhất đến từ pha lập công của tiền đạo Kai Havertz, mang về 3 điểm quan trọng cho “Pháo thủ” trong cuộc chiến đòi lại ngôi đầu. Cũng nhờ vậy đội bóng của HLV Mikel Arteta vượt mặt Man City để giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, khi "Pháo thủ" đang có 24 điểm trong tay, trong khi đó đối thủ chính của đội bóng thủ đô London là Man City mới có được 21 điểm. Để giữ vững ngôi đầu, các học trò của HLV Mikel Arteta chắc chắn phải ra sức thi đấu trong trận tiếp Hull City ở vòng đấu thứ 10. Với tâm lý cực tốt và phong độ đang lên rất cao, cùng với lợi thế sân nhà, đêm 7/11, Arsenal đã lấy trọn vẹn 3 điểm trước đội khách Hull City để củng cố vững chắc ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh.

Bên kia chiến tuyến, Hull City đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định về phong độ. Đội khách vừa có những trận hòa trước Ipswich với tỷ số 2-2 và Brentford 1-1, xen giữa là thất bại 0-1 trước Fulham. Những kết quả này cho thấy Hull vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng như chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hành quân đến Emirates, Hull City chắc chắn phải lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung quân số bên phần sân nhà và ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm, chứ không thể chơi đôi công sòng phẳng với “Pháo thủ”. Những tình huống phản công nhanh hoặc các pha bóng cố định có thể trở thành phương án chủ yếu để Hull tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trước một Arsenal đang có phong độ cực tốt, Hull City lại phải tiếp tục chìm vào chuỗi trận thất vọng, khi nhận thất bại 0-1 trong chuyến hành quân đến Emirates.

Ở trận đấu này, Arsenal nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận này sau tiếng còi khai cuộc. “Pháo thủ” ép sân liên tục, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của Hull City. Cùng với sự xuất sắc của thủ thành Konstantinos Tzolakis, đội khách đã đứng vững trong hơn 70 phút thi đấu đầu tiên. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 72, khi pha đột phá đầy ngẫu hứng và cú sút chìm của Noni Madueke khiến thủ môn của Hull City không thể bắt dính, bóng đến chân của Martin Ødegaard và tiền đạo người Na Uy đã kịp thời đá bồi cận thành mở tỷ số 1-0 cho "Pháo thủ". Những phút còn lại, Arsenal liên tục dồn ép đối phương, tuy nhiên tỉ số 1-0 nghiêng về “Pháo thủ” được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu có phần nhọc nhằn, tuy nhiên điều đó là quá đủ, vì Arsenal đã giành trọn 3 điểm để vững vàng ở vị trí dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh 2026/27.