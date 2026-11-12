Sức hút của bóng đá Mỹ chạm đỉnh lịch sử

Giải MLS bùng nổ chưa từng có.

Theo thống kê được MLS công bố, giải đấu đạt trung bình 7,2 triệu lượt xem trực tiếp mỗi tuần trên các nền tảng truyền hình và trực tuyến trong mùa giải 2026, tăng 93% so với mùa trước. Con số này bao gồm lượng người xem trên Apple TV, các đối tác truyền hình tại Mỹ, Canada và những nền tảng phân phối quốc tế.

Một trong những trận đấu thu hút sự chú ý lớn nhất là cuộc đối đầu giữa Nashville SC và Atlanta United hôm 17/7. Trận đấu đạt 587.000 lượt xem trên FOX, trở thành trận đấu mùa giải thường niên MLS có lượng khán giả cao nhất trên kênh này kể từ tuần khai mạc mùa giải 2020.

Không chỉ tăng trưởng trên truyền hình, MLS còn duy trì sức hút đáng kể tại các sân vận động. Tổng cộng hơn 11,2 triệu khán giả đến sân theo dõi các trận đấu mùa giải thường niên, mức cao thứ hai trong lịch sử giải đấu. Lượng khán giả trung bình đạt 22.063 người mỗi trận. Đáng chú ý, sáu CLB thiết lập kỷ lục về số người dự khán trong một trận đấu, trong khi ba trong số 10 trận có lượng khán giả cao nhất lịch sử MLS diễn ra ở mùa giải năm nay.

Hiệu ứng từ World Cup 2026 cũng góp phần thúc đẩy sự quan tâm của người hâm mộ trẻ tuổi. Sau khi giải đấu kết thúc, lượng khán giả nam trong độ tuổi 18-34 theo dõi các trận MLS trên FOX và FS1 tăng 45% so với giai đoạn trước World Cup. Tỷ lệ này ở nhóm người trưởng thành cùng độ tuổi tăng 18%.

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Trên mạng xã hội, MLS và các CLB ghi nhận tổng cộng 19,1 tỷ lượt hiển thị nội dung, tăng 18% so với năm 2025. Đặc biệt, số lượt tương tác đạt 838 triệu, tăng 13% và lập kỷ lục mới. Riêng các kênh chính thức của MLS thu hút 5,9 tỷ lượt hiển thị, tăng 44%, cùng 225 triệu lượt tương tác, tăng 47%.

Các nền tảng của giải đấu và CLB cũng đạt 5,8 tỷ lượt xem video, tăng 11%. Trong khi đó, trang MLSsoccer.com ghi nhận 65 triệu lượt truy cập, tăng 28%. Tổng lượng người theo dõi trên các kênh mạng xã hội của MLS và các đội bóng đạt 123,5 triệu, với 14,8 triệu tài khoản mới được bổ sung trong năm.

Ủy viên MLS Don Garber kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì. Nếu lượng khán giả ở vòng play-off đạt kỳ vọng, MLS có thể lọt vào top 3 giải bóng đá hàng đầu cấp CLB có tổng lượng khán giả đến sân đông nhất thế giới trong năm 2026. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của người hâm mộ MLS hiện chỉ là 39,6, thấp nhất trong số các giải thể thao nam chuyên nghiệp lớn tại Mỹ.