Pep Guardiola được mời dẫn dắt tuyển Mỹ thay Pochettino

Khả năng Pochettino thay Michael Carrick tại Old Trafford trong vài ngày tới ngày càng rõ rệt. Nếu nhà cầm quân Argentina ra đi, đội tuyển Mỹ sẽ phải tìm HLV trưởng mới.

Theo The Athletic, Guardiola là cái tên được ưu tiên. Chiến lược gia Tây Ban Nha là một trong những HLV hàng đầu thế giới, từng cùng Man City vô địch Champions League và giành 6 danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola là mục tiêu hàng đầu của LĐBĐ Mỹ - Ảnh: Independent

Pep Guardiola cũng gặt hái nhiều thành công cùng Bayern Munich và Barcelona. Ông từng bày tỏ mong muốn thử sức ở cấp độ ĐTQG và suýt nhận lời dẫn dắt Italia hồi hè.

Khi ấy, Pep Guardiola thậm chí đã phác thảo các phương án đội hình trước khi quyết định từ chối.

Guardiola cũng đã trao đổi với các quan chức bóng đá Mỹ và hứng thú với viễn cảnh làm việc tại đây. Ông từng sống thời gian ngắn ở New York sau khi rời Barcelona năm 2012.

Phía tuyển Mỹ cố gắng tiếp cận Pep vào năm 2024, trước khi bổ nhiệm Pochettino. Khi chiến lược gia người Argentina nhận việc, Guardiola gửi lời chúc:

"Tôi chúc ông ấy và tuyển Mỹ gặp nhiều may mắn. Tôi có bạn bè ở đó và biết Pochettino là một HLV đẳng cấp hàng đầu".

Pep Guardiola cũng từng nói về tiềm năng của bóng đá Mỹ: "Viễn cảnh xây dựng dự án dài hạn ở Mỹ và đưa ĐTQG lên tầm cao mới rất hấp dẫn. Với quy mô dân số và sự phát triển của thể thao ở đó, tuyển Mỹ có nhiều tiềm năng".

Trong khi đó, MU đã tiến thêm một bước trong quá trình đưa Pochettino về Old Trafford khi đạt thỏa thuận cá nhân với HLV trưởng tuyển Mỹ ngày hôm qua.