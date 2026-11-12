Bóng đá Long An xây lại niềm tin từ sân tập

Thông tin một số cá nhân từng tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ Bóng đá Long An liên quan đến vụ án đánh bạc, dàn xếp tỷ số khiến người hâm mộ lo lắng. Trong thời điểm này, đội bóng cần trả lời bằng việc phối hợp làm rõ vụ việc, thực hiện trách nhiệm quản lý và duy trì hoạt động chuyên môn nghiêm túc.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Long An, trước khi bước vào mùa giải mới, đội bóng đã thay đổi thành phần ban huấn luyện và lực lượng cầu thủ, chấm dứt việc tham gia hoạt động tại câu lạc bộ đối với các cá nhân liên quan. Công ty tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Việc xác định hành vi, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng. Với tập thể hiện tại, yêu cầu đặt ra là ổn định lực lượng, giữ kỷ luật và bảo đảm các điều kiện để cầu thủ tập trung rèn luyện, thi đấu.

Huấn luyện viên trưởng Phan Văn Giàu hướng dẫn cầu thủ trong buổi tập của CLB Long An trên sân vận động Long An

Phụ trách chuyên môn trên sân tập là huấn luyện viên trưởng Phan Văn Giàu, người có nhiều năm gắn bó với bóng đá Long An. Khi còn thi đấu, ông cùng Đồng Tâm Long An giành hai chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006, sau đó tiếp tục làm công tác huấn luyện tại đội bóng. Quá trình gắn bó qua nhiều giai đoạn giúp ông hiểu truyền thống và những khó khăn của bóng đá địa phương.

Ở vai trò hiện tại, công việc của ông Giàu gắn với chất lượng từng buổi tập, việc tổ chức lực lượng và tinh thần thi đấu của cầu thủ. Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San phối hợp định hướng chuyên môn, hỗ trợ ban huấn luyện trong quá trình xây dựng lối chơi và chuẩn bị cho các trận đấu.

Trưởng đoàn Phan Văn Tài Em cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Long An. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, ông từng được báo chí ghi nhận về việc từ chối lời đề nghị tham gia dàn xếp trận đấu tại SEA Games 2005 và báo cáo sự việc với ban huấn luyện. Đó là một lựa chọn nghề nghiệp đáng được nhắc lại khi nói về trách nhiệm trước những lời dụ dỗ tiêu cực.

Tuy nhiên, niềm tin dành cho đội bóng hiện tại cần được xây dựng bằng cách quản lý và kết quả thực hiện trách nhiệm hôm nay. Kinh nghiệm của những người đi trước có ý nghĩa khi được chuyển thành sự hướng dẫn cụ thể, giúp cầu thủ hiểu giới hạn phải giữ, biết từ chối và kịp thời báo cáo khi bị tiếp cận, lôi kéo.

Trưởng đoàn Phan Văn Tài Em trao đổi cùng ban huấn luyện và cầu thủ

Theo báo cáo của Công ty, tại cuộc họp ngày 1.10.2026 có sự tham dự của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Công ty và ban huấn luyện, các bên thống nhất tiếp tục duy trì đội bóng tham dự giải; đồng thời yêu cầu củng cố công tác quản lý, bảo đảm thi đấu trung thực, lành mạnh, không để xảy ra tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá địa phương.

Định hướng này đặt ra trách nhiệm cụ thể cho bộ máy điều hành và ban huấn luyện: vừa bảo đảm hoạt động chuyên môn, vừa tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và chủ động nắm tình hình của cầu thủ. Những khó khăn về kinh phí, nhân sự cũng cần được giải quyết để đội bóng có điều kiện hoạt động ổn định.

Các cầu thủ Long An tập luyện, chuẩn bị cho những trận đấu vì màu cờ sắc áo

Với cầu thủ trẻ, bản sắc bóng đá Long An được tiếp nối từ cách tập luyện, ứng xử và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Sự đồng hành của Phan Văn Giàu, Phan Văn Tài Em và Huỳnh Ngọc San gắn với trách nhiệm truyền nghề, giữ kỷ luật và giúp cầu thủ trưởng thành bằng năng lực chuyên môn.

Trong giai đoạn khó khăn, các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành, góp phần bảo đảm điều kiện để đội bóng duy trì hoạt động. Cùng với sự tiếp sức ấy, tình yêu từ “chảo lửa” Long An là động lực để các cầu thủ thi đấu trung thực, hết mình, giữ gìn truyền thống và đáp lại niềm tin của người hâm mộ.