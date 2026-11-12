Thắng Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam được FIFA cộng điểm

Tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Theo dữ liệu cập nhật điểm số FIFA, đội tuyển Việt Nam vừa được cộng thêm 2,35 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu diễn ra tối 11/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Với số điểm bổ sung này, tổng điểm tích lũy của đội tuyển Việt Nam tăng từ 1.231,29 lên 1.233,64 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên vị trí thứ 99 thế giới, chưa thể cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa hiện đứng thứ 176 thế giới. Khoảng cách 77 bậc giữa hai đội phần nào lý giải việc chiến thắng của tuyển Việt Nam chỉ mang về số điểm tương đối khiêm tốn.

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam thể hiện sự chủ động và kiểm soát thế trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Sau những phút đầu tạo sức ép, Olaha Mạnh Đức trở thành người mở tỷ số ở phút 21.

Bước sang hiệp hai, Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 58. Tiền đạo trẻ có pha xử lý kỹ thuật, vượt qua hai cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, số điểm vừa được bổ sung có ý nghĩa nhất định trong nỗ lực duy trì thứ hạng của bóng đá Việt Nam sau những kết quả không thuận lợi trước đó.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam từng được cộng 3,67 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines và thêm 1,80 điểm khi vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2.

Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia đã khiến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bị trừ tổng cộng 11,20 điểm. Cụ thể, trận thua Thái Lan 0-2 khiến Việt Nam mất 4,87 điểm, trong khi thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba khiến đội tuyển bị trừ thêm 6,33 điểm.

Trước mắt, cơ hội tích lũy thêm điểm số đang chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik ở cuộc chạm trán Kyrgyzstan vào ngày 17/11, cũng trong khuôn khổ Casper Cup 2026.

So với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn, đồng nghĩa với việc đây sẽ là thử thách đáng chú ý đối với đội tuyển Việt Nam.

Theo tính toán trước trận, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam có thể được cộng khoảng 4,68 điểm. Đây sẽ là phần thưởng đáng kể về mặt điểm số, đồng thời tạo thêm động lực để các cầu thủ hướng đến một kết quả tích cực.

Một chiến thắng nữa tại Casper Cup 2026 sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục cải thiện điểm tích lũy, đồng thời củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.