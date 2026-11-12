Lý do MU của Carrick sụp đổ chỉ sau một mùa giải?

Tháng 5/2026, Michael Carrick được xem là người đưa MU trở lại đúng hướng. Chỉ trong 17 trận Premier League, ông giúp đội bóng giành 12 chiến thắng, thu về 39 điểm và cán đích thứ ba. Những trận thắng Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea khiến người hâm mộ tin rằng Old Trafford cuối cùng đã tìm được HLV phù hợp.

Sáu tháng sau, mọi thứ đảo ngược. MU chỉ thắng một trong 10 vòng đầu mùa 2026/27, giành 8 điểm và đứng thứ 18. Họ nhận 19 bàn thua tại Premier League, trải qua 8 trận liên tiếp không thắng ở giải đấu. Chiến thắng 3-2 trước Roma và màn ngược dòng hòa Aston Villa 4-4 cho thấy đội bóng vẫn còn tinh thần chiến đấu, nhưng không đủ che lấp cuộc khủng hoảng.

Vấn đề khiến nhiều người khó hiểu nằm ở chỗ lực lượng MU không thay đổi quá lớn. Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Kobbie Mainoo hay phần lớn hàng phòng ngự vẫn ở Old Trafford. Carrick cũng không phải người mới đến. Vậy tại sao đội bóng từng chơi đầy sức sống lại trở nên mong manh đến mức khó tin?

Thành công mùa trước che giấu nhiều vấn đề

Để hiểu cuộc khủng hoảng hiện tại, cần nhìn lại hoàn cảnh Carrick tiếp quản MU hồi tháng 1/2026. Ông thay Ruben Amorim, người kiên trì sử dụng sơ đồ ba trung vệ nhưng không thể giúp đội bóng vận hành ổn định.

Carrick lập tức trở lại hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc, đưa Bruno Fernandes lên đá số 10 và trao cơ hội thường xuyên cho Mainoo. Casemiro đảm nhiệm vai trò che chắn tuyến giữa, trong khi Mbeumo, Cunha và Benjamin Sesko được khuyến khích khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Carrick từng giúp MU giành 39 điểm trong 17 trận cuối mùa 2025/26, nhưng chỉ có 8 điểm sau 10 vòng đầu mùa này.

Sự thay đổi phát huy hiệu quả gần như tức thì. Theo thống kê của Premier League, trong 5 trận đầu dưới thời Carrick, MU tạo ra gần gấp đôi số pha tấn công trực diện và nhiều hơn 50% tình huống phản công nhanh so với giai đoạn Amorim. Fernandes đóng góp một bàn và bốn kiến tạo, còn Mainoo giúp tuyến giữa luân chuyển bóng nhanh hơn.

Tuy nhiên, cần nhớ MU mùa trước không phải tập thể kiểm soát thế trận vượt trội. Họ thường nhường bóng, tổ chức đội hình tương đối thấp rồi phản công bằng tốc độ của những cầu thủ tấn công.

Trong chiến thắng trước Man City, MU chỉ kiểm soát 32% thời lượng bóng. Con số tương ứng ở các trận thắng Liverpool, Chelsea và Arsenal lần lượt là 38%, 40% và 43%. Carrick hiểu những hạn chế của đội hình nên không yêu cầu học trò phải áp đặt lối chơi bằng mọi giá.

Quan trọng hơn, kết quả mùa trước còn được hỗ trợ bởi một số yếu tố thuận lợi.

Theo phân tích của Andrew Beasley trên The Guardian, MU giành nhiều hơn 12,7 điểm so với số điểm kỳ vọng trong 17 trận Carrick cầm quân ở mùa 2025/26. Có tới 8 trong 12 chiến thắng của họ chỉ có cách biệt một bàn.

Bruno Fernandes là nhân tố quan trọng trong thành công của Carrick mùa trước, nhưng sức ảnh hưởng của anh đang suy giảm.

Nói cách khác, MU thường thắng những trận đấu rất sít sao. Một khoảnh khắc xuất sắc của Bruno, bàn thắng muộn của Sesko hoặc tình huống phòng ngự thành công có thể quyết định kết quả. Những chiến thắng ấy vẫn xứng đáng được ghi nhận, nhưng không có nghĩa đội bóng đã hoàn toàn giải quyết những hạn chế về chiến thuật.

Thống kê 12,7 điểm vượt kỳ vọng cho thấy thành tích của Carrick khi ấy tốt hơn đáng kể so với chất lượng cơ hội và diễn biến trận đấu. Việc duy trì hiệu suất tương tự trong cả mùa giải vốn không dễ dàng.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là lịch thi đấu. Carrick chỉ phải chuẩn bị cho 17 trận Premier League cuối mùa, khi MU đã bị loại khỏi các đấu trường cúp. Ông có gần như cả tuần để điều chỉnh chiến thuật, phục hồi thể lực và chuẩn bị cho từng đối thủ.

Mùa 2026/27 hoàn toàn khác. MU trở lại Champions League, phải xoay vòng cầu thủ và thi đấu với mật độ cao hơn. Những lợi thế từng giúp Carrick thành công không còn nguyên vẹn.

Carrick đang khiến MU đánh mất thế mạnh của chính mình

Khác biệt lớn nhất giữa hai mùa giải nằm ở cách MU tiếp cận trận đấu.

Theo Opta, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của MU tăng từ 49,1% dưới thời Carrick mùa trước lên khoảng 56-57% trong giai đoạn đầu mùa này. Đội bóng cũng thực hiện nhiều hơn 43 đường chuyền ở một phần ba cuối sân mỗi trận.

Carrick đứng trước bài toán khó khi những phương án từng mang lại thành công không còn phát huy hiệu quả.

Thoạt nhìn, các chỉ số cho thấy MU chủ động hơn. Nhưng càng cầm bóng, họ càng bộc lộ hạn chế trong việc tạo cơ hội và kiểm soát những khoảng trống khi mất bóng.

MU từng đánh bại Man City với 32% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng lại thua Hull City 0-2 dù cầm bóng 72%. Họ cũng bất lực trước Bournemouth khi sở hữu 63% thời lượng bóng.

Đội bóng của Carrick thường xuyên đưa bóng đến gần khu vực cấm địa nhưng thiếu phương án xuyên phá. Những pha phối hợp ngang sân kéo dài, trong khi các cầu thủ tấn công ít thực hiện những bước chạy đủ tốt để kéo giãn hàng phòng ngự.

Thống kê từ Opta cho thấy MU từng dẫn đầu Premier League về số cú sút, nhưng giá trị bàn thắng kỳ vọng trung bình mỗi pha dứt điểm chỉ đạt 0,08, thuộc nhóm thấp nhất giải. Họ sút nhiều nhưng phần lớn cơ hội có chất lượng không cao.

Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở khâu phòng ngự. Tỷ lệ thời gian MU triển khai đội hình pressing cao tăng từ 26% mùa trước lên 42% mùa này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hàng công và hàng thủ thường xuyên bị kéo giãn.

Các tiền đạo dâng cao gây sức ép, trong khi những hậu vệ thiếu tốc độ không thể đẩy đội hình lên tương ứng. Một khi đối phương vượt qua lớp pressing đầu tiên, hai tiền vệ trung tâm phải bảo vệ khoảng trống quá lớn.

MU kiểm soát bóng nhiều hơn và pressing cao hơn, nhưng liên tục để lộ khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ.

Việc Casemiro rời Old Trafford càng khiến bài toán trở nên khó khăn. Youri Tielemans và Andrey Santos có những phẩm chất riêng, nhưng chưa tạo được sự cân bằng mà tuyến giữa MU cần. Mainoo xử lý bóng tốt, song không phải mẫu tiền vệ chuyên bao quát không gian rộng.

Theo Opta, đối thủ của MU tạo ra các cơ hội có giá trị bàn thắng kỳ vọng trung bình 0,14 mỗi cú sút, cao nhất Premier League ở thời điểm cuối tháng 10. MU có thể không phải đội chịu nhiều cú sút nhất, nhưng lại thường xuyên để đối phương dứt điểm trong tư thế thuận lợi.

Phong độ Bruno Fernandes cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tấn công. Mùa trước, Carrick đưa anh trở lại vị trí sở trường và giúp số cơ hội tạo ra từ bóng sống tăng mạnh. Giờ đây, khả năng sáng tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha suy giảm, trong khi Sesko liên tục gặp vấn đề thể lực.

Khi Bruno không còn đều đặn tạo ra cơ hội, Sesko vắng mặt và hàng thủ thiếu ổn định, MU mất đi những yếu tố từng giúp họ giành chiến thắng trong các trận đấu cân bằng.

Chuyện thể lực cũng đáng bàn. Sky Sports ghi nhận MU bị đối thủ chạy nhiều hơn ở 6 trong 7 vòng đầu, trong khi The Guardian chỉ ra số lần bứt tốc của cầu thủ có xu hướng giảm so với mùa trước. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào quãng đường di chuyển để kết luận cầu thủ thiếu cố gắng, bởi một đội kiểm soát bóng nhiều thường chạy theo những cách khác.

Trận hòa Aston Villa 4-4 phản ánh rõ tình trạng hiện tại. MU để thủng lưới hai lần chỉ trong chưa đầy 4 phút đầu, rồi tiếp tục nhận hai bàn thua liên tiếp sau giờ nghỉ. Họ vẫn đủ khả năng ghi bốn bàn để giành lại một điểm, nhưng gần như không thể duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Carrick từng thành công khi xây dựng lối chơi phù hợp với những gì MU có.

Carrick chưa đánh mất hoàn toàn phòng thay đồ. Màn ngược dòng trước Roma và tinh thần chiến đấu trước Aston Villa chứng minh cầu thủ vẫn muốn cứu HLV. Tuy nhiên, tinh thần không thể thay thế một hệ thống chiến thuật được tổ chức tốt.

Thành công mùa trước của Carrick có thật. Ông giúp MU chơi đơn giản, hiệu quả và tận dụng tốt những phẩm chất sẵn có. Nhưng khi được bổ nhiệm chính thức, Carrick phải xây dựng một đội bóng có khả năng kiểm soát trận đấu, chống pressing và duy trì phong độ trong lịch thi đấu dày đặc.

Đến lúc này, ông vẫn chưa tìm được lời giải.

Nghịch lý lớn nhất của MU nằm ở chỗ đội bóng đang cố chơi thứ bóng đá chủ động hơn, nhưng kết quả lại tệ hơn. Carrick muốn nâng tầm những cầu thủ từng giúp mình thành công, song lại chưa tạo được cấu trúc đủ vững chắc để họ thích nghi.

MU mùa trước giỏi khai thác sai lầm của đối thủ. MU mùa này phải tự tạo ra lợi thế, đồng thời bảo vệ mình trước những pha phản công. Hai nhiệm vụ đòi hỏi năng lực chiến thuật rất khác nhau.

Carrick từng thành công khi xây dựng lối chơi phù hợp với những gì MU có. Cuộc khủng hoảng xuất hiện khi ông cố biến đội bóng thành một tập thể mà lực lượng hiện tại chưa đủ khả năng đáp ứng.