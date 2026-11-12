Đội hạng Ba Hà Nội: Tấm vé thăng hạng Nhì tuổi 16

Bàn thắng quyết định ở phút 90+2 trong trận thắng Bình Định 4-3 đã mang về tấm vé thăng hạng quý giá cho các cầu thủ mới 16 tuổi của đội hạng Ba Hà Nội.

Thành quả này mang lại tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Tuy nhiên, để những gương mặt triển vọng có thể góp mặt ở đội một, các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

Giải hạng Ba quốc gia 2026 khép lại với một kết quả đáng ghi nhận đối với bóng đá trẻ Hà Nội. Đội hạng Ba Hà Nội giành quyền lên chơi Giải hạng Nhì quốc gia 2027 sau khi kết thúc bảng A ở vị trí thứ hai, cùng Tây Mỗ trở thành hai đại diện của bảng đấu giành vé thăng hạng.

Điểm khác biệt của Đội hạng Ba Hà Nội nằm ở độ tuổi cầu thủ. Phần lớn thành viên đội bóng sinh năm 2010, tức mới 16 tuổi. Đây là lứa cầu thủ phải đối diện với sự chênh lệch không nhỏ về tuổi đời, thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm so với phần lớn đối thủ.

Hai gương mặt có dấu ấn riêng là tiền vệ Trần Hải Dương và trung vệ Nguyễn Văn Tấn. Hải Dương ra sân 7 trận, ghi 2 bàn thắng. Trong khi đó, Văn Tấn góp mặt cả 10 trận, cho thấy sự hiện diện thường xuyên ở hàng phòng ngự.

Bàn thắng ở phút 90+2 của trung vệ Văn Tấn đã mang về tấm vé thăng hạng đầy kịch tính cho đội hạng Ba Hà Nội (ảnh Anh Tùng)

Những con số cá nhân chưa thể phản ánh đầy đủ đóng góp của cả đội. Điều đáng ghi nhận là các cầu thủ mới 16 tuổi đã cùng nhau hoàn thành 10 vòng đấu, giành 6 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Kết quả ấy phần nào cho thấy sự thích nghi và tiến bộ của tập thể qua từng trận, dù phải đối đầu với những cầu thủ lớn tuổi hơn, có ưu thế về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận thành tích thăng hạng đúng với tương quan chuyên môn. Đội hạng Ba Hà Nội có 20 điểm sau 10 trận, với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Đội đứng nhì bảng A, bằng điểm Vạn Xuân Đan Phượng nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5). Tây Mỗ dẫn đầu với 22 điểm.

Thành quả của Đội hạng Ba Hà Nội tiếp tục cho thấy Hà Nội FC có sự chuẩn bị và đầu tư cho lực lượng kế cận. Việc đưa các cầu thủ 16 tuổi tham dự Giải hạng Ba, thay vì chỉ giới hạn ở những giải đấu trẻ, giúp các cầu thủ trẻ sớm làm quen với bóng đá người lớn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích nghi.

Việc lên chơi Giải hạng Nhì năm 2027 cũng mở ra một nấc thử thách mới. Các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội hoàn thiện tư duy chiến thuật, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những cấp độ thi đấu cao hơn, trong đó có đội một CLB.

Đầu tư mạnh vào bóng đá trẻ, xây dựng nền từ gốc có thể xem là sự cam kết của bầu Hiển với bóng đá Việt Nam.