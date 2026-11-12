HLV Pháp lên tiếng giữa tin rạn nứt với Mbappe

“Tôi thấy tinh thần Mbappe vẫn tốt. Bằng chứng là cậu ấy tiếp tục ở lại cùng đội tuyển”, HLV Zidane chia sẻ trong cuộc họp báo tối 11/11, trước trận gặp Ý tại Nations League.

Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhật báo L'Equipe tiết lộ những trục trặc trong mối quan hệ giữa HLV trưởng và đội trưởng tuyển Pháp. Theo nguồn tin này, Mbappe chưa tìm được sự gắn kết với nhà cầm quân 54 tuổi như từng có với HLV Didier Deschamps.

Nguyên nhân bắt nguồn từ quyết định chiến thuật trong trận Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ngày 25/9. Khi đó, HLV Zidane bố trí Mbappe đá cánh trái, nhường vị trí trung phong cho Ousmane Dembele, dù đây là vai trò quen thuộc của ngôi sao Real Madrid trong hơn 2 năm qua.

HLV Zinedine Zidane theo dõi Kylian Mbappe trong buổi tập của tuyển Pháp tại Clairefontaine ngày 9/11. Ảnh: AFP.

Theo L'Equipe, Mbappe không hiểu vì sao mình phải thay đổi vị trí, trong khi Dembele được trao vai trò trung tâm trên hàng công. Dù ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng, tiền đạo 27 tuổi được cho là không hài lòng với cách sắp xếp ấy.

Sự thiếu gắn kết còn thể hiện ở việc hai người gần như không trao đổi trong đợt tập trung đầu tiên. Mbappe bị ốm khi mới hội quân, phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi tại Clairefontaine, rồi trở lại Madrid điều trị chấn thương đầu gối sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay cả khi cùng sinh sống ở Madrid, HLV Zidane và Mbappe cũng chưa có nhiều dịp gặp gỡ để cải thiện quan hệ. Theo báo Pháp, nhà cầm quân từng 3 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid nhận thức được sự không hài lòng của học trò và muốn tháo gỡ khúc mắc.

Dấu hiệu thay đổi xuất hiện khi HLV Zidane công bố danh sách tập trung tháng 11. Trước câu hỏi về vai trò của Mbappe, ông khẳng định: “Cậu ấy sẽ được thi đấu ở vị trí mình yêu thích, tức trung phong. Không có vấn đề gì cả”.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy chưa thể thực hiện ngay do Mbappe gặp vấn đề ở cơ đùi sau và không tham gia buổi tập ngày 11/11. HLV Zidane sau đó xác nhận anh sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu Ý, diễn ra rạng sáng 13/11 (giờ Hà Nội).

“Cậu ấy cảm thấy hơi đau và chúng tôi sẽ không mạo hiểm. Tôi hy vọng vấn đề không nghiêm trọng và Mbappe có thể trở lại ở trận tiếp theo”, HLV Zidane giải thích.

Nhà cầm quân người Pháp cũng cho biết Mbappe không vui vì phải bỏ lỡ trận đấu, nhưng vẫn muốn ở lại cùng đồng đội để chuẩn bị cho trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11.

Đáng chú ý, những thông tin về quan hệ nội bộ xuất hiện khi tuyển Pháp vẫn thi đấu khá tốt, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 lượt Nations League, qua đó dẫn đầu bảng với 10 điểm.