Tác giả: Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Lao động

Giải mật Ngoại hạng Anh

Sách tiết lộ những chiến lược kinh doanh đưa giải Ngoại hạng Anh trỗi dậy, thành một đế chế công nghiệp giải trí hàng đầu.

Hồ sơ mật về những ông trùm Ngoại hạng Anh

Dựa trên cả thập kỷ điều tra cùng gần 100 cuộc phỏng vấn giới chủ Big Six, bức tranh hậu trường định hình Ngoại hạng Anh chính thức được hé lộ.

Giới chủ tỷ phú đứng sau quyền lực của Big Six. Ảnh: Reuters.

Ngoài sự gắn bó cá nhân của chúng tôi với giải đấu, cuốn sách này còn ra đời từ cả một thập kỷ đưa tin về Giải Ngoại hạng Anh trên Nhật báo Phố Wall.

Clegg trở thành phóng viên thường trú về thể thao đầu tiên của báo này tại châu Âu vào năm 2009, rồi sau đó người kế nhiệm là Robinson, anh đã trở về Anh năm 2012, sau chín năm sống ở Mỹ. Clegg tiếp tục phụ trách chuyên mục bóng đá ở New York, còn Robinson thì trực tiếp phụ trách ở London và khu vực báo chí tại các sân vận động khắp Vương quốc Anh.

Để có thể bao quát được một câu chuyện ở tầm cỡ như vậy – và kể lại nó một cách nguyên bản chứ không phải là chắp vá lại từ những bài báo cũ – chúng tôi đã chọn cách hợp lý duy nhất là bắt đầu kể từ điểm khởi nguồn: các cuộc họp bí mật bàn việc kiến tạo Giải Ngoại hạng Anh và những người tham gia các cuộc họp đó.

Những nhân vật then chốt tại thời điểm đó là phó chủ tịch David Dein của Arsenal, chủ tịch Martin Edwards của Manchester United và ông chủ Irving Scholar của Tottenham Hotspur. Sau khi phỏng vấn bộ ba này, chúng tôi còn trao đổi với gần 100 nhân vật cộm cán khác trong suốt lịch sử giải đấu, để thu thập được một tổ hợp thông tin cực kỳ đắt giá.

Và đây cũng là lần đầu tiên có ai đó thực hiện được những cuộc phỏng vấn hiếm có với những người điều hành, các nhà lãnh đạo của nhóm sáu câu lạc bộ lớn (Big Six) – Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

Thương vụ Abramovich mua Chelsea thay đổi bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Trong đó bao gồm cả phỏng vấn trực tiếp với vị huấn luyện viên kỳ cựu đã gắn bó 22 năm với giải, Arsène Wenger, và các cuộc trao đổi với những tỷ phú danh tiếng, gồm ông chủ của Liverpool (John W. Henry), ông chủ của Arsenal (Stan Kroenke) và cả vị chủ tịch nổi tiếng ẩn dật của Tottenham (Daniel Levy).

Chúng tôi cũng tìm ra manh mối của hàng chục nhân vật khác, dù không nổi tiếng bằng nhưng đã hiện diện và đóng vai trò quyết định ở những thời điểm hệ trọng của giải đấu, như thời điểm Abramovich mua Chelsea, thời điểm Manchester United ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo, cho tới thời khắc Hoàng gia UAE đặt chân đến thành Manchester.

Mọi sự kiện trong cuốn sách này đều được những nhân vật đã trực tiếp tham gia kể lại. Có nhiều trường hợp mà chính chúng tôi cũng đã góp mặt tại những khoảnh khắc đó, trong suốt quá trình bóng đá Anh thực hiện bước chuyển mình lớn lao nhất của thế kỷ.