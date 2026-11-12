Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik rời tuyển Việt Nam

Olaha Mạnh Đức trở lại CLB CA TPHCM sau trận thắng Đài Bắc (Trung Hoa).

Sau trận đấu với Đài Bắc (Trung Hoa) tại Casper Cup 2026 ngày 11/11, đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM (Công an TPHCM), gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Theo kế hoạch, nhóm cầu thủ này sẽ trở về CLB chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Buriram United tại vòng bảng Shopee Cup 2026-2027. Cuộc đối đầu giữa CA TPHCM và đại diện bóng đá Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ ngày 18/11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), thuộc khuôn khổ bảng A.

Việc tạo điều kiện cho 4 cầu thủ trở lại CLB được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và đội bóng chủ quản, nhằm bảo đảm kế hoạch chuyên môn của cả hai bên.

Casper Cup 2026 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang-sik kiểm tra, đánh giá lực lượng, rà soát phong độ và khả năng thích nghi của các tuyển thủ. Đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm điều kiện thử nghiệm những gương mặt mới, qua đó xây dựng đội hình có chiều sâu, hướng đến các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Như vậy, 4 cầu thủ kể trên sẽ không góp mặt trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Đây cũng là cơ hội để những nhân tố khác thể hiện năng lực, khẳng định vị trí trong đội hình.

Với người hâm mộ, sự thay đổi nhân sự này hứa hẹn mang đến những lựa chọn mới trong cách vận hành đội tuyển, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá và hoàn thiện lực lượng.