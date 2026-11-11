[Video] Hàng trăm hộ dân tại Quảng Ngãi bị nước lũ bao vây

Trưa 11/11, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và gia súc đến nơi cao ráo.

Tại xã Phước Giang, nước sông dâng nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính và nhiều thôn. Toàn xã có 460 hộ tại 5 thôn bị ngập. Chính quyền địa phương duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân.