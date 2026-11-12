Màn ra mắt trong mơ của Olaha Mạnh Đức

Olaha Mạnh Đức được truyền thông Đông Nam Á ngợi khen.

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc (Trung Hoa) với tỷ số 2-0 trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ Casper Cup 2026. Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik, màn trình diễn của tân binh Olaha Mạnh Đức là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu.

Đáng nói, tiền đạo 29 tuổi có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Pha lập công nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực, đặc biệt là trang bóng đá ASEAN Football.

Ngay sau trận đấu, ASEAN Football đăng tải thông điệp đầy phấn khích: "Màn ra mắt trong mơ! Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam!".

Trang bóng đá Đông Nam Á đặc biệt ấn tượng với tốc độ hòa nhập của chân sút sinh năm 1996 khi anh chỉ cần 22 phút để điền tên mình lên bảng tỷ số.

"Chỉ 22 phút! Đó là tất cả những gì tiền đạo vừa nhập tịch cần để ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam!", ASEAN Football nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, trang này tiếp tục dành lời tán dương tân binh của HLV Kim Sang-sik bằng nhận xét: "Một màn ra mắt trong mơ dành cho Olaha Mạnh Đức!".

Thực tế, bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Olaha mà còn đem đến tín hiệu tích cực cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Sở hữu thể hình tốt, sức mạnh và khả năng hoạt động hiệu quả trong khu vực cấm địa, tiền đạo gốc Nigeria được kỳ vọng sẽ mang đến thêm phương án tấn công chất lượng cho đội tuyển.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik đang tìm kiếm những nhân tố mới nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh tích cực giữa các tiền đạo.

Dù vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực qua những trận đấu tiếp theo, màn ra mắt với bàn thắng chỉ sau 22 phút là khởi đầu đầy hứa hẹn. Đây cũng là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng Olaha sẽ tiếp tục phát huy khả năng, từng bước khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển Việt Nam.