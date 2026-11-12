Stones vỡ mộng sau khi rời Man City

Stones gặp khó khăn kể từ khi rời Man City.

Stones chia tay Man City sau một thập kỷ gắn bó đầy thành công. Tại Etihad, anh có 295 lần ra sân, giành 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và một Champions League. Ở thời kỳ đỉnh cao, cầu thủ người Anh được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu.

Khi hết hạn hợp đồng với Man City, Stones nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Arsenal và Chelsea cân nhắc chiêu mộ anh, trong khi Juventus cũng tìm hiểu khả năng thực hiện thương vụ. Tuy nhiên, Inter Milan mới là đội giành được chữ ký của trung vệ 32 tuổi bằng bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Ban lãnh đạo Inter kỳ vọng kinh nghiệm và khả năng triển khai bóng của Stones sẽ giúp hàng thủ đội bóng nâng tầm. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng đổ vỡ bởi vấn đề thể lực dai dẳng của cầu thủ người Anh.

Stones mới có 4 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến San Siro. Anh chỉ thi đấu 62 phút trong chiến thắng 5-3 trước Udinese, trước khi dính chấn thương đùi hồi giữa tháng 9 và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tình hình hiện tại khiến tương lai của Stones tại Inter trở nên bất ổn. Theo Gazzetta, đội bóng Italy cân nhắc chia tay trung vệ này ngay trong tháng 1/2027. Nếu tình trạng không được cải thiện, anh thậm chí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của CLB. Kịch bản xấu nhất là Inter tìm cách chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Nếu rời Italy, Stones có thể trở lại Premier League. Everton từng được liên hệ với khả năng tái hợp trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo của họ, khoảng một thập kỷ sau khi anh rời Goodison Park để gia nhập Man City. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương cùng mức lương có thể trở thành rào cản lớn đối với bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh.