ĐT Việt Nam thắng trận ra quân Casper Cup: Giải này có đội vô địch không?

Tối 11/11, ĐT Việt Nam thắng ĐT Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận ra quân ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc là hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà.

Theo lịch thi đấu hiện tại thì giải có tổng cộng 3 trận đấu, trong đó ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận là với ĐT Đài Bắc Trung Hoa (đã diễn ra) và với ĐT Cộng hòa Kyrgyz. Giải không có trận Chung kết.

Đình Bắc là một trong 2 cầu thủ ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: M.D/ TPO.

Vậy giải Casper Cup có xác định đội vô địch không?

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 3 đội ở giải thi đấu thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Tức là mỗi đội lần lượt gặp 2 đối thủ còn lại.

Còn theo thông tin được đăng tải trước giải trên trang VOH thì 3 đội thi đấu vòng tròn để tìm ra đội vô địch. Như vậy có thể hiểu là ngôi vô địch sẽ được xác định qua kết quả của 3 trận đấu, không cần tổ chức một trận Chung kết.

Một tình huống trong trận đấu ngày 11/11. Ảnh: TPO

Trận tiếp theo của ĐT Việt Nam diễn ra khi nào?

Sau trận ra quân, ĐT Việt Nam còn trận gặp ĐT Cộng hòa Kyrgyz lúc 19h ngày 17/11. Trước đó, ĐT Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp ĐT Cộng hòa Kyrgyz vào ngày 14/11.

Casper Cup là dịp để ban huấn luyện ĐT Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và hoàn thiện lối chơi trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới, chẳng hạn chuẩn bị hướng tới Vòng chung kết AFC Asian Cup 2027.