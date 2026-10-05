Giữ vững an ninh biên giới

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị đã thực hiện 97 đợt tuần tra, kiểm soát với 890 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp 9 đợt tuần tra song phương với 126 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên Việt Nam-Lào. Tại cửa khẩu, đơn vị thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho gần 240.000 lượt hành khách, gần 110.000 lượt phương tiện, gần 2 triệu tấn hàng hóa.

Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Đơn vị đã ký kết kết nghĩa với Đại đội bảo vệ biên giới 514 của Lào; tổ chức 5 đoàn với 36 lượt cán bộ, chiến sĩ sang thăm, chúc mừng chính quyền và các lực lượng chức năng phía bạn nhân các dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với đơn vị phía bạn Lào tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới chung giữa hai nước - Ảnh: P.X.D

Trong đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngày 29/7/2026, Đồn Biên phòng CKQT La Lay phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai giai đoạn 2 của chuyên án QT726X. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ 1 vụ việc, khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và xử lý 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 33 vụ/37 trường hợp. Trong đó có 1 vụ/2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2,25g ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 4,25 triệu đồng; 30 vụ/30 trường hợp vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính 32 triệu đồng; 2 vụ/5 trường hợp vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xử phạt vi phạm hành chính 87,5 triệu đồng.

Trong công tác xây dựng địa bàn, đơn vị tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Xây dựng Đảng xã La Lay; tham mưu UBND xã La Lay thành lập ban chỉ đạo, công nhận 5 tổ tự quản ANTT và 134 cá nhân tự quản đường biên, cột mốc; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Lay ban hành chỉ thị về lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới...

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Đồn Biên phòng CKQT La Lay tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026, tặng 600 suất quà, 300 suất ăn trưa, 450 cặp bánh chưng, 270 suất quà cho học sinh, với tổng trị giá 420 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được đơn vị chú trọng. Trong đó, đơn vị tổ chức 56 buổi tuyên truyền với 1.670 lượt người tham gia, cấp phát 2.000 tờ rơi; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thực hiện 22 tin, bài, phóng sự về hoạt động của đơn vị, địa bàn. Trên các kênh thông tin của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thực hiện 90 tin, bài tuyên truyền về hoạt động công tác biên phòng, thu hút hơn 90.000 lượt tương tác.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng, chống thiên tai, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ... Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được các cấp ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh, chính quyền địa phương và phía bạn Lào.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay duy trì công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT khu vực biên giới. Già làng Kon Thương, ở bản La Lay, chia sẻ: “BĐBP thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia giữ gìn biên giới, chia sẻ vui buồn với người dân trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, dân bản xem BĐBP như con em của mình, hết lòng giúp đỡ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ”.

Thượng tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT La Lay, cho biết: Bảo vệ an ninh biên giới, gắn bó với người dân địa phương, vun đắp tình hữu nghị với nước bạn Lào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực luôn là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay. Qua đó, đơn vị góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội.