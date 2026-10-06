Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Đoàn của Cố vấn Tổng thống Nga tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ niềm vui và gửi lời chào trân trọng của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đến Ngài Valery Alexandrovich Fadeev - Cố vấn Tổng thống Nga khi tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Liên bang Nga là quốc gia có thế mạnh nổi trội trong nhiều lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu lớn như khoa học cơ bản, năng lượng hạt nhân, hàng không - vũ trụ, địa chất - khoáng sản, giao thông đường sắt, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và một số công nghệ lõi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cố vấn Tổng thống Nga Valery Alexandrovich Fadeev nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời cho rằng bên cạnh hợp tác kinh tế, giáo dục và văn hóa là những lĩnh vực có vai trò quan trọng, cần tiếp tục được tăng cường. Phía Nga cũng bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, trong đó có giáo dục âm nhạc và tăng cường hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua giáo dục.

Trao đổi về những lĩnh vực hợp tác giáo dục có tiềm năng, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết Việt Nam xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược, trong đó có các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và công nghệ dược phẩm...

Thứ trưởng nhấn mạnh cần chú trọng khoa học cơ bản để làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược, đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi làm việc.

Dù mỗi nước vẫn duy trì nền tảng giáo dục riêng, không gian này sẽ đóng vai trò làm cầu nối giúp học sinh, sinh viên hai bên hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và văn hóa của nhau.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cũng đánh giá cao chương trình 1.000 suất học bổng hằng năm do Liên bang Nga dành cho Việt Nam, đồng thời mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình. Việt Nam mong muốn lựa chọn sinh viên xuất sắc, ưu tiên đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Liên bang Nga.

Về hợp tác nghiên cứu khoa học, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho rằng hợp tác giữa các trường đại học hai nước cần hướng tới những kết quả, sản phẩm cụ thể. Bộ GD&ĐT sẵn sàng phối hợp đề xuất 5–7 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược gắn với các sản phẩm cụ thể để hai bên cùng nghiên cứu, phát triển. Ông Valery Alexandrovich Fadeev đánh giá đề xuất về định hướng hợp tác giáo dục có ý nghĩa quan trọng và cho biết sẽ trao đổi, báo cáo với các cơ quan liên quan của Liên bang Nga.

Ngài Valery Alexandrovich Fadeev chia sẻ tại buổi làm việc.

Đối với hợp tác giáo dục gắn với văn hóa, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết, Việt Nam hoan nghênh các đề xuất của phía Nga trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi giáo viên âm nhạc, giáo viên thể thao thành tích cao. Thứ trưởng cũng đề cập vai trò của Trung tâm Pushkin và Trung tâm Văn hóa Nga tại Việt Nam trong thúc đẩy việc dạy và học tiếng Nga, tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ mong muốn dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ hai nước, sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học sẽ sớm mang lại những sản phẩm cụ thể và thiết thực hơn.

Khép lại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng bày tỏ mong muốn Đoàn Cố vấn sẽ chuyển các đề xuất trọng tâm tới Chính phủ Liên bang Nga, khẳng định phía Bộ GD&ĐT Việt Nam sẽ tích cực tham mưu cho Chính phủ để hai bên sớm đi đến ký kết Hiệp định hợp tác giáo dục và công nghệ trong giai đoạn mới.

Qua trao đổi, hai bên thể hiện mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga.