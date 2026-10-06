Lâm Đồng: Xe tải bị lũ cuốn khi qua đập tràn, 3 người thoát nạn

Ngày 6/10, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại khu vực đập tràn suối Xuân Thành để hỗ trợ đưa ô tô tải bị nước lũ cuốn lên bờ.

3 người trên xe kịp thoát ra ngoài khi ô tô bị nước cuốn.

Trước đó, trưa cùng ngày, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Đà Lạt khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối Xuân Thành, dòng chảy qua khu vực đập tràn mạnh và xiết.

Thời điểm này, anh N.T.C điều khiển ô tô tải chở nông sản, trên xe có thêm 2 người, qua đập tràn suối Xuân Thành.

Khi xe đang qua đập tràn, dòng nước lớn bất ngờ cuốn phương tiện trôi về phía hạ nguồn nhiều mét rồi lật nghiêng.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế N.T.C cùng 2 người trên buồng lái kịp thoát khỏi ca bin và lên bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đập tràn suối Xuân Thành là tuyến đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân trong khu vực. Khi thời tiết khô ráo, phương tiện có thể lưu thông qua đập tràn. Tuy nhiên, vào thời điểm mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết nên việc di chuyển qua khu vực này tiềm ẩn nguy hiểm.