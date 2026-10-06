Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Đoạn đê tả sông Hồng đi qua xã Thư Vũ dài khoảng 1km là trục giao thông huyết mạch nhưng mặt đê hẹp, có đoạn cua khuất tầm nhìn, nay xuất hiện nhiều hố và bong tróc. Ảnh: Sơn Hải/TTXVN

Ghi nhận thực tế cho thấy, hệ thống giao thông kết hợp đê điều tại đây đang chịu áp lực lớn. Mặt đê vốn là trục giao thông huyết mạch nay xuất hiện các hố, bong tróc do lưu lượng xe tải nặng qua lại thường xuyên, kết hợp hoạt động từ bến phà Sa Cao và các bãi tập kết vật liệu ven sông.

Phản ánh về thực trạng này, ông Vũ Văn Thúy (thôn Vũ Vân) cho biết, tuyến đường đã qua nhiều lần nâng cấp nhưng chỉ được mấy năm lại hư hỏng do lượng phương tiện hoạt động liên tục từ khu vực bến phà Sa Cao, kết hợp với hệ thống các bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng. Mật độ xe qua lại lớn khiến đường chỉ 5-6 năm là xuống cấp. Khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có 3 trường hợp tử vong, chưa kể các vụ chấn thương gãy chân, gãy tay.

Ông Thúy cũng phản ánh, tuyến đê này có đoạn cua gấp vô cùng phức tạp, khuất tầm nhìn, khiến người dân địa phương và khách thập phương mỗi khi qua lại đều cảm thấy lo lắng, bất an.

Cùng chung nỗi lo, ông Lương Quốc Phòng (thôn Tiền Phong) cho biết, tuyến đê không chỉ chịu áp lực từ bến phà mà dọc tuyến còn có một số bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông Hồng. Lưu lượng phương tiện lớn khiến mặt đê hư hỏng, bong tróc. "Đường sá xuống cấp, xe chở vật liệu qua lại liên tục khiến bụi bẩn bay vào nhà dân. Người dân chúng tôi cảm thấy bất an và lo lắng mỗi khi ra đường", ông Phòng chia sẻ.

Ông Vũ Thanh Vân, Trưởng thôn Tiền Phong chia sẻ, tuyến đê vốn là trục giao thông huyết mạch của địa phương, giữ vai trò kết nối quan trọng cho việc đi lại và giao thương. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, ông Vân kiến nghị các cấp, các ngành sớm có phương án đầu tư, nâng cấp và thảm nhựa mặt đê nhằm giải quyết dứt điểm nỗi lo tai nạn giao thông cho người dân.

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên Đặng Xuân Thạnh cho biết, tuyến đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ đã có chủ trương đầu tư nâng cấp nhằm đồng bộ hóa hạ tầng giao thông chung. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kết hợp đê điều tại đây đang chịu áp lực quá tải rõ rệt do lưu lượng người và phương tiện qua lại ngày một tăng cao.

Hiện tỉnh Hưng Yên có 430,3 km đê chính đi qua 63 xã, phường, gồm 419,7 km đê từ cấp III trở lên và 10,6 km đê dưới cấp III. Toàn tỉnh có tới 58 trọng điểm, vị trí xung yếu đê điều cần đặc biệt lưu ý trong công tác phòng, chống lụt bão. Trong khi đó, thiết kế mặt cắt của nhiều tuyến đê cũ còn quá hẹp, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu giao thông nông thôn trong tình hình mới.

Theo ông Đặng Xuân Thạnh, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra hành lang bảo vệ đê điều, rà soát hệ thống bến phà và các bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông. Thống kê cho thấy, trên địa bàn hiện có 388 bến bãi, trong đó có tới 360 bến bãi không có giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều và tình trạng xe quá tải vẫn diễn ra. Lực lượng quản lý đê đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu các chủ bến bãi và phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cán bộ xã Thư Vũ, thôn Tiền Phong và phóng viên TTXVN khảo sát tình trạng xuống cấp của đoạn đê tả sông Hồng đi qua xã Thư Vũ. Ảnh: Sơn Hải/TTXVN

Bên cạnh công tác quản lý và xử lý vi phạm, để giải quyết căn cơ bài toán hạ tầng, ngành chức năng đang đẩy mạnh các dự án đầu tư cấp bách, nổi bật là việc triển khai Dự án "Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu" (vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB).

Cụ thể, trong khuôn khổ Tiểu dự án 5 về nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phòng, chống lũ tuyến đê sông Hồng, nhiều hạng mục quan trọng đang được đưa vào danh mục đầu tư, như tuyến đê tả Hồng Hà II qua các đoạn từ K181+000 đến K182+000, từ K182+700 đến K183+661 (khu vực Vũ Thư cũ) và đoạn từ K192+000 đến K193+020 (khu vực Kiến Xương cũ).

Năm 2026, tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều dự án quan trọng như tu bổ, sửa chữa hư hỏng, sự cố đê tả Hồng Hà I đoạn từ K136+500 đến K149+400 (huyện Hưng Hà cũ, nay thuộc xã Long Hưng và xã Lê Quý Đôn), nâng cấp đê tả Hồng Hà II đoạn qua các xã Tân Lập, Vũ Tiến (huyện Vũ Thư cũ, nay thuộc xã Tân Thuận và xã Vũ Tiên), cùng hàng loạt dự án xử lý kè xung yếu khác.

Đồng thời, các cơ quan chức năng đang rà soát, cân đối nguồn lực để sớm triển khai các dự án tu bổ, mở rộng mặt đê và thảm nhựa kiên cố hóa. Việc này nhằm hiện thực hóa mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn chống lũ vững chắc trước diễn biến cực đoan của thời tiết, vừa đáp ứng nguyện vọng thiết tha về một con đường giao thông thuận lợi, an toàn cho nhân dân.