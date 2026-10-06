Sẵn sàng Lễ phát động tập luyện thể thao toàn quốc 2026

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ phát động cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 15 phút ngày 10/10 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia trực tiếp của khoảng 10.000 đến 12.000 người, được kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố. Sự kiện là điểm khởi đầu cho cuộc vận động thể dục thể thao sâu rộng trên toàn quốc. Ngay sau phần tiếp sóng lễ phát động, các địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ, chạy đồng hành, biểu diễn dân vũ cộng đồng và thi đấu giao lưu thể thao.

Tại tỉnh Điện Biên, theo dự kiến kế hoạch Lễ phát động được tổ chức với quy mô khoảng 3.600 người tham gia tại không gian Phố đi bộ Mường Thanh với cự ly khoảng 2km qua các tuyến đường ven sông Nậm Rốm. Để chương trình diễn ra trang trọng, thiết thực và an toàn tuyệt đối, tỉnh Điện Biên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm cung cấp bộ nhận diện chung, kịch bản chi tiết, thống nhất trang phục và hỗ trợ kỹ thuật đường truyền cho địa phương…

Thống nhất tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng khâu tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để bảo đảm điều kiện kỹ thuật đường truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể hàng ngày trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.