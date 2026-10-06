Hơn 100 chuyên gia đến Quy Nhơn bàn chuyện ứng phó biến đổi khí hậu

“Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao, gồm đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, nhà khoa học...

Đối thoại năm 2026 được xác định là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), tạo nền tảng cho các kỳ đối thoại thường niên trong những năm tiếp theo.

Kết nối khoa học, chính sách và tài chính

Theo ban tổ chức, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu; đồng thời trao đổi về chính sách kinh tế, đầu tư và các công cụ tài chính liên quan.

Các phiên làm việc được thiết kế theo hướng kết nối khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn triển khai, qua đó tìm kiếm những hướng hợp tác mới trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại họp báo chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh sự kiện không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn mang tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á, thể hiện cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Giang, dù là phiên bản thử nghiệm đầu tiên, sự kiện đã nhận được sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tạo tiền đề hoàn thiện mô hình, hướng tới xây dựng một diễn đàn đối thoại thường niên có tiếng nói trong khu vực.

Đối với Gia Lai, đây là cơ hội tiếp cận các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn; thu hút nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu.

Sự kiện cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế trong các vấn đề về khí hậu, tài chính và chuyển đổi.

Hơn 100 đại biểu quốc tế sẽ đến Quy Nhơn bàn giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Hoàng Hà

Kỳ vọng tạo tiếng nói từ Quy Nhơn

GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho biết sáng kiến này tiếp nối mong muốn được Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE theo đuổi gần 20 năm qua là xây dựng Quy Nhơn thành nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các nhà khoa học quốc tế.

Theo GS. Trần Thanh Vân, trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, không gian đối thoại cần được mở rộng, không chỉ giữa các nhà khoa học mà còn kết nối khoa học với chính sách, tài chính, doanh nghiệp và xã hội.

Ông cho rằng khí hậu không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe và đời sống người dân.

“Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” hướng tới xây dựng ba cầu nối: giữa khoa học và chính sách; giữa khí hậu với tài chính và phát triển; đồng thời góp phần tạo tiếng nói mạnh hơn cho Đông Nam Á trong các vấn đề về biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi hy vọng rằng từ Quy Nhơn sẽ vang lên một tiếng nói xây dựng của Việt Nam và Đông Nam Á, dựa trên khoa học, quan tâm đến con người và hướng tới hành động”, GS. Trần Thanh Vân nói.

Theo Giám đốc ICISE, thành công của đối thoại không nằm ở việc giải quyết tất cả vấn đề trong hai ngày, mà ở khả năng hình thành thêm những ý tưởng, hợp tác và liên minh mới trong các lĩnh vực như tài chính khí hậu, thích ứng, năng lượng, công nghệ và nghiên cứu.