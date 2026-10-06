Triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm tại Hà Nội

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Minh Tấn, ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nóng của Thủ đô, thời gian qua, thành phố chú trọng triển khai nhiều biện pháp từ chính sách đến các giải pháp về mặt kỹ thuật, công tác tuyên truyền để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường không khí.

Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường quản lý môi trường, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tổ chức các vùng phát thải thấp tác động lên phương tiện giao thông dựa trên bài học kinh nghiệm từ thành phố lớn trên thế giới. Thành phố cũng tập trung hoàn thiện hệ thống quan trắc, tiêu chuẩn kỹ thuật và xác định rõ các nguồn thải trọng tâm từ giao thông, xây dựng đến khu công nghiệp.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường đã góp phần cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 29/9/2026, tỷ lệ số ngày chất lượng không khí ở mức trung bình và tốt đạt 74,42, tiến gần tới chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là 75%.

Tập trung kiểm soát 3 nguồn phát thải chính

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho rằng kết quả này chưa thể là cơ sở để chủ quan. Theo quy luật, thời điểm ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng tại Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.

Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn thải, giảm ô nhiễm không khí (Ảnh minh họa)

Trước tình hình này, thành phố đã xây dựng kế hoạch cao điểm ứng phó với ô nhiễm không khí trong mùa khô, tập trung kiểm soát 3 nguồn chính gồm bụi từ hoạt động giao thông, bụi phát sinh từ các công trình xây dựng và khói, bụi do đốt mở không kiểm soát trong mùa thu hoạch.

Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường giám sát, từng bước chấm dứt tình trạng đốt mở không kiểm soát. Các trường hợp vi phạm sẽ bị kiểm tra và xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn công trình, phun sương, tưới nước dập bụi. Phương tiện vận chuyển cũng phải được rửa sạch trước khi ra, vào công trường nhằm hạn chế phát tán bụi ra môi trường.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu 126 phường, xã tăng cường quản lý các gói thầu vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát và nâng tần suất tưới nước, rửa đường trên những tuyến giao thông chính trong mùa khô.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được xác định nhằm kiểm soát các nguồn phát thải, hạn chế nguy cơ chất lượng không khí suy giảm trong những tháng cuối năm và đầu năm 2027, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.