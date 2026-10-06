Ngày mai diễn ra tọa đàm 'Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá: Từ bằng chứng đến yêu cầu hoàn thiện chính sách'

Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá là một trong những biện pháp nhằm giúp người dân nhận diện rõ hơn nguy cơ đối với sức khỏe do sử dụng thuốc lá. Với trẻ em và thanh thiếu niên, cảnh báo có kích thước đủ lớn, dễ quan sát có thể góp phần nâng cao nhận thức sớm về tác hại của thuốc lá, hạn chế việc thử và bắt đầu sử dụng. Đối với người đang hút thuốc, thông tin cảnh báo được lặp lại mỗi khi tiếp xúc với bao bì cũng góp phần nhắc nhở về những nguy cơ đối với sức khỏe.

Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích mỗi mặt chính trước và sau của bao bì. Quy định này đã được duy trì hơn 13 năm. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã nâng diện tích cảnh báo lên 75%, 85%, thậm chí cao hơn.

Bên cạnh diện tích cảnh báo, việc bộ cảnh báo bằng hình ảnh hiện hành đã được sử dụng trong nhiều năm cũng đặt ra yêu cầu cần xem xét, cập nhật để duy trì khả năng thu hút sự chú ý và truyền tải thông tin. Nội dung cảnh báo hiện nay chủ yếu tập trung vào tác hại của thuốc lá, trong khi các thông tin hỗ trợ người hút thuốc tiếp cận dịch vụ cai thuốc còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm “Cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá: Từ bằng chứng đến yêu cầu hoàn thiện chính sách” với sự tham gia của TS. Nguyễn Huy Quang - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và PGS.TS Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng.

Tọa đàm nhằm trao đổi, phân tích các bằng chứng về hiệu quả của cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Đồng thời, đánh giá những vấn đề đặt ra sau hơn 13 năm Việt Nam thực hiện quy định về cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Tại chương trình, các khách mời sẽ tập trung làm rõ tác động của cảnh báo sức khỏe đối với nhận thức và hành vi của người sử dụng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên; xem xét mức cảnh báo 50% diện tích mỗi mặt chính của bao bì đang được áp dụng tại Việt Nam và phân tích đề xuất nâng mức này lên 85%.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ trao đổi về yêu cầu đổi mới, luân phiên và cập nhật bộ cảnh báo sức khỏe; Về kinh nghiệm của một số quốc gia đã áp dụng cảnh báo bằng hình ảnh với diện tích lớn cũng như việc bổ sung thông tin hỗ trợ người hút thuốc tiếp cận dịch vụ cai thuốc, trong đó có đường dây tư vấn cai thuốc lá miễn phí.

Từ góc độ pháp lý, tọa đàm cũng sẽ nêu ý kiến về những nội dung cần được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có việc xác định những vấn đề cần quy định ngay trong Luật và những nội dung có thể giao Chính phủ hoặc Bộ Y tế quy định chi tiết, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cập nhật chính sách.