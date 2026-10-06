Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Panama và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN.)