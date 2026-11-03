Giữ 'mắt thần' luôn sáng

Trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thường xuyên xa gia đình, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn luôn vững vàng tư tưởng, ngày đêm bám máy, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Đỗ Đức Thiện, Chính trị viên Trạm ra-đa 590 cho biết: "Cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định phải luôn giáo dục cho bộ đội thấm nhuần nhiệm vụ, hành động tự giác với trách nhiệm cao nhất; chủ động tiến hành đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác tư tưởng sát với thực tiễn từng nhiệm vụ, đối tượng quản lý và đời sống bộ đội để nâng cao chất lượng thực hiện từng phần việc, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất".

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy Trạm thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng quân nhân để kịp thời động viên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, chế độ, chính sách. Trong công tác hằng ngày, cán bộ các cấp chú trọng gần gũi, sâu sát bộ đội, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mỗi nhiệm vụ, đơn vị quán triệt rõ yêu cầu, phân công trách nhiệm cụ thể, giúp cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức, chủ động thực hiện tốt chức trách được giao. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục theo nhiệm vụ, gắn giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật với tổ chức đối thoại dân chủ, diễn đàn thanh niên và các buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Nội dung giáo dục được lựa chọn phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tiễn, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, củng cố ý chí, quyết tâm trong công tác. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 6 tháng đầu năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi.

Cán bộ Trạm ra-đa 590 gần gũi, động viên bộ đội yên tâm công tác.

Thiếu tá QNCN Phan Quốc Mỹ, nhân viên thông tin của Trạm ra-đa 590 chia sẻ: “Công tác xa nhà, nên nhớ vợ con là điều khó tránh khỏi nhưng sự cảm thông, động viên của hậu phương cùng sự gần gũi, đoàn kết, sẻ chia của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đồng đội luôn là nguồn động lực to lớn để tôi thêm vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Một buổi sinh nhật đồng đội do Chi đoàn Trạm ra-đa 590 tổ chức.

Thời gian công tác tại Trạm ra-đa 590, chúng tôi càng khâm phục những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ để xây dựng một môi trường đoàn kết, gắn bó. Đó là nền tảng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn, vững vàng nơi tuyến đầu, giữ cho “mắt thần” luôn sáng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và vùng trời của Tổ quốc.