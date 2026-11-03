Đoàn Giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo cơ quan và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung làm rõ kết quả ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai các nền tảng số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, gắn với đổi mới phương thức quản lý, điều hành và công tác đánh giá cán bộ.

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuyển đổi số được triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên và đổi mới phương thức thực hiện nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng.

Đến ngày 30/10/2026, dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch 4.977/4.978 tổ chức, đạt 99,98%; dữ liệu hồ sơ đảng viên được làm sạch đạt 61,57%. Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử có 98.217/113.118 đảng viên thường xuyên truy cập, sử dụng, đạt 86,8%.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo phương pháp KPI tại 7 đơn vị. Trong quá trình vận hành, các cơ quan, đơn vị bước đầu thực hiện đăng ký, giao nhiệm vụ, cập nhật kết quả công việc trên hệ thống; xây dựng danh mục sản phẩm, nhiệm vụ và chỉ tiêu đánh giá phù hợp với từng vị trí việc làm. Đến nay, hơn 9.000 cán bộ, công chức thuộc 99 đảng bộ xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Với vai trò đầu mối tham mưu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngay sau khi hợp nhất tỉnh.

Từ tháng 5/2026, Văn phòng Tỉnh ủy đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép theo dõi tiến độ các nhiệm vụ theo thời gian thực, kịp thời nhận diện những nhiệm vụ chậm, báo cáo chậm hoặc sai lệch số liệu để chấn chỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại buổi làm việc.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt nhiều kết quả cụ thể. Ứng dụng các nền tảng dùng chung của Trung ương đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều tăng sau kỳ giám sát.

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp triển khai tại 112 đơn vị, số tài khoản tăng từ 8.830 lên 9.554, đã xử lý 19.032 văn bản điện tử toàn trình; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên tăng từ 73,7% lên 83,8%.

Đặc biệt, việc thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử đạt kết quả tích cực, đạt 85,92%. Văn phòng Tỉnh ủy cũng xây dựng Đề án “Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai số” giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tham mưu, tổng hợp và điều hành.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với các nền tảng dùng chung, Văn phòng Tỉnh ủy cũng triển khai 6 hệ thống, ứng dụng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, gồm: Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ; phần mềm biểu quyết, xin ý kiến của Tỉnh ủy; phòng họp số, phòng họp không giấy; lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy; bản đồ thông tin xã, phường và phần mềm nhắn tin SMS phục vụ triệu tập hội nghị. Đặc biệt, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 99/99 đảng ủy xã, phường.

Bên cạnh kết quả đạt được, hai cơ quan cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã, phường chưa đồng bộ; nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, dữ liệu và an toàn thông tin còn thiếu; chất lượng dữ liệu chưa đồng đều. Một số phần mềm dùng chung do Trung ương quản lý còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình cập nhật, khai thác dữ liệu. Quy trình đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin qua nhiều bước cũng khiến tiến độ triển khai dự án và giải ngân kinh phí còn chậm.

Tại buổi làm việc, hai cơ quan kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hướng dẫn thống nhất về đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin; khắc phục lỗi liên thông, mất dữ liệu trên các nền tảng dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và có cơ chế thu hút nhân lực công nghệ thông tin về cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và những kết quả Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt được trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng chí đề nghị hai cơ quan tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động cập nhật các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương và của tỉnh để kịp thời tham mưu cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Đồng chí Khuất Hữu Dực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị hai cơ quan tiếp tục rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, bài toán lớn phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh; tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học về khoa học công nghệ, chuyển đối số. Đồng thời, rà soát tiến độ các dự án, kịp thời đề xuất xử lý những dự án không còn phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại các cấp ủy trực thuộc.