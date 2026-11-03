TP Hồ Chí Minh: Đường Đặng Thùy Trâm nâng cao, nhà dân thấp hơn cả mét

Nhà dân thấp hơn mặt đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung) từ 1 - 1,5 m, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, đường Đặng Thùy Trâm đoạn từ khu vực giao với đường ray xe lửa đến sông Vàm Thuật vẫn đang trong quá trình thi công, nhiều vị trí còn ngổn ngang đất đá. Mặt đường dang dở, xuất hiện ổ gà khiến phương tiện phải di chuyển chậm.

Dù có xe tưới nước để hạn chế bụi nhưng mỗi khi ô tô, xe máy lưu thông, bụi vẫn phát tán, ảnh hưởng đến người đi đường và các hộ dân hai bên tuyến đường.

Công trường thi công đường Đặng Thùy Trâm ngổn ngang, tiềm ẩn tai nạn cho người đi đường.

Dọc tuyến đường, nhiều căn nhà và cơ sở kinh doanh có mặt nền thấp hơn đáng kể so với mặt đường. Một số hộ phải sử dụng bậc thang bằng sắt, gạch hoặc bao cát để tạo lối lên xuống tạm thời. Có căn nhà nhìn từ bên ngoài như nằm lọt thỏm dưới mặt đường, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều bất tiện.

Nhiều căn nhà thấp hơn mặt đường hơn 1 mét.

Chủ một quán bún chả trên đường Đặng Thùy Trâm cho biết, từ khi công trình triển khai, lượng khách đến quán giảm 50 - 60% so với trước. Có thời điểm, gia đình phải tạm ngừng kinh doanh để sửa chữa, nâng nền nhà do cao độ mặt đường thay đổi.

“Nhà tôi đã phải nâng nền lên hơn 1 m để phù hợp với cao độ mặt đường mới. Công trình thi công kéo dài khiến việc buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày, từ khoảng 6 giờ đến 15 giờ, bụi liên tục bay vào quán. Riêng buổi sáng, bàn ghế và vật dụng có khi phải lau dọn từ 5 - 6 lần nhưng vẫn không hết bụi”, chủ quán chia sẻ.

Chủ quán bún chả lau bụi bàn ghế 5 - 6 lần/ngày.

Lượng khách đến quán giảm khoảng 50 - 60% so với trước.

Theo người dân, việc thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn phát sinh chi phí sửa chữa, nâng nền và vệ sinh nhà cửa. Các hộ kinh doanh mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có biện pháp hạn chế bụi để sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Thịnh (68 tuổi) có nhà thấp hơn mặt đường hơn 1 m, hiện cũng đang phải sửa chữa lại và nâng nền để thuận tiện sinh hoạt. Ông Thịnh cho biết, sau khi đường và vỉa hè được nâng cao, nền nhà thấp hơn mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn. Gia đình phải tính toán nâng nền lên gần bằng cao độ vỉa hè, trong khi kinh phí sửa chữa là gánh nặng đối với gia đình.

Nhà ông Trần Thịnh thấp hơn mặt đường hơn 1m nên phải tiến hành sửa chữa, nâng nâng nền để thuận tiện sinh hoạt.

“Gia đình tôi không có điều kiện kinh tế dư dả nên việc sửa chữa, nâng nền khá tốn kém. Những ngày nắng, bụi từ công trình và mặt đường bay vào nhà rất nhiều. Bản thân tôi đang bị viêm phế quản, phải thường xuyên uống thuốc. Chúng tôi mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tăng cường tưới nước, vệ sinh mặt đường để hạn chế bụi, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt”, ông Thịnh bày tỏ.

Tương tự, đại diện quán cơm Anh Cường cũng cho biết, thời gian đầu công trình triển khai khá nhanh nhưng thời gian gần đây tiến độ có phần chậm lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán. Do khu vực thi công còn ngổn ngang, bụi bẩn, cộng với thời tiết nắng nóng, lượng khách đến ăn giảm đáng kể, khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn.

Quán cơm Anh Cường có nền thấp hơn mặt đường, lượng khách đến ăn giảm đáng kể do ảnh hưởng của việc thi công.

“Chúng tôi mong muốn công trình sớm hoàn thành để việc kinh doanh trở lại bình thường. Theo quan sát, hiện khối lượng công việc đã đạt khoảng 80%, nếu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thì có thể hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là thời gian cụ thể công trình hoàn thành để chủ động ổn định cuộc sống và buôn bán”, đại diện quán chia sẻ.

Theo thông tin dự án, công trình cải tạo, nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm có điểm đầu từ đường Lương Ngọc Quyến và điểm cuối tại sông Vàm Thuật, được thực hiện theo hướng tuyến hiện hữu. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1.200m, mặt cắt ngang rộng 30m theo quy hoạch được duyệt, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Máy móc thiết bị thi công mặt đường.

Xe tưới nước được đơn vị thi công huy động để hạn chế bụi trên tuyến đường.

Cùng với nâng cấp mặt đường, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và hệ thống báo hiệu giao thông, phù hợp với quy mô tuyến đường.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 93 tỷ đồng từ ngân sách TP Hồ Chí Minh, triển khai trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh trước đây (nay là phường Bình Lợi Trung), trong giai đoạn 2024 - 2027.

Mặt đường dang dở, xuất hiện ổ gà khiến phương tiện phải di chuyển chậm.

Việc nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và nâng cao khả năng kết nối khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, những bất cập về chênh lệch cao độ giữa mặt đường và nền nhà, tình trạng bụi bẩn, ảnh hưởng đến kinh doanh và sinh hoạt đang là những vấn đề người dân quan tâm, mong muốn được các đơn vị liên quan sớm có giải pháp khắc phục.