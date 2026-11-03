Đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy mô Dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các ngành, địa phương.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã báo cáo kết quả tiến độ thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Sơn La quy mô 2 làn xe. Theo đó, đến nay, dự án đã hoàn thành công tác thiết kế; giá trị thực hiện của 3 gói thầu xây lắp đạt 707 tỷ đồng, bằng 21% tổng giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư yêu cầu gói thầu số 28 hoàn thành vào ngày 28/11/2027; các nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ phần dự án quy mô 2 làn xe trước ngày 31/12/2027.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo xã Vân Hồ báo cáo tại cuộc làm việc.

Đối với tiến độ mở rộng tuyến từ 2 làn lên 4 làn xe, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và đang triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2026. Các bước tiếp theo gồm: lựa chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật; hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật; tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp cũng đang được đẩy nhanh tiến độ; dự kiến khởi công phần mở rộng làn xe vào tháng 5/2027 và hoàn thành trong năm 2029.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn rà soát, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và chất lượng hồ sơ. Từng phần việc phải được xác định rõ thời hạn, trách nhiệm thực hiện; tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong năm 2026, bảo đảm tiến độ lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc thi công phần dự án 2 làn xe, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ đã cam kết. Đối với các địa phương có tuyến cao tốc đi qua chủ động phối hợp với chủ đầu tư rà soát nhu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng làn xe; xác định rõ diện tích, các hộ bị ảnh hưởng và những vướng mắc cần giải quyết, sẵn sàng triển khai dự án đảm bảo theo kế hoạch.