TP Hồ Chí Minh: Hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông từ hình ảnh camera

Theo PC08, hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm. Việc tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ tạo được tính răn đe mà còn giúp cho người dân thấy được tính nghiêm minh của pháp luật, có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì sẽ bị xử lý, nhằm nâng cao được ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại TP Hồ Chí Minh sử dụng phương tiện nghiệp vụ ghi hình hành vi vi phạm giao thông. Ảnh PC08 cung cấp

Thời gian qua, PC08 đã tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh bên cạnh bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường, thiết bị nghiệp vụ của cảnh sát giao thông, những lỗi vi phạm chủ yếu của người dân như: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đi trên vỉa hè; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định…

PC08 khuyến cáo người dân, tổ chức, cơ quan cùng với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, cần chú trọng quản lý, bảo quản đối với phương tiện, tránh được những vấn đề liên quan đến pháp lý khi có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.