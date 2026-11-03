Dự báo, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Phú Xuyên, Thượng Phúc, Phượng Dực, Dân Hòa, Thanh Oai, Ứng Thiên, Phúc Sơn, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ, Vân Đình, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, Hòa Xá, Ứng Hòa, Thuận An, Phù Đổng, Phúc Lợi, Gia Lâm, Bát Tràng… và các khu vực khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết chiều và đêm 3-11: Cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá khu vực Hà Nội. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.